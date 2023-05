Tour-løfte afgivet: De udsteder dansker-garanti

Sommerens Tour de France tegner til at blive endnu en rekord-udgave set med danske øjne.

I hvert fald kan rekorden med 11 danske deltagere stå for fald.

Selvfølgelig fordi der lige nu er mange danskere på højt niveau - men også fordi Uno-X i år har fået et wildcard til den franske rundfart.

Holdet består kun af norske og danske ryttere, og TV 2 fra Norge kunne i sidste uge skrive, at Jonas Gregaard og Anthon Charmig skulle være sikre.

Helt så håndfast er holdets sportslige leder, Kurt Asle Arvesen, ikke over for Ekstra Bladet:

- Vi har nok 10-12 ryttere, der kæmper om pladserne - nogle er nok mere sikre end andre.

- Kan du så garantere, at der kommer en dansker til Tour de France?

- Det kan jeg garantere. Og hvis vi får muligheden igen næste år, så bliver det endnu flere.

- Vi vil gerne have et tydeligere fodfæste i Danmark. Så danskeren kan sige, at 'vi har et hold i Tour de France'. Selvom holdet i udgangspunkt er norsk, så vil vi også gerne være dansk, siger den tidligere Riis-rytter.

Jonas Gregaard demonstrerede tidligere i år i Paris-Nice, at selvom holdet kun kører i næstbedste række, så kan det markere sig. Her vandt han løbets bjergtrøje og fik værdifuld eksponering for holdet.

Også Anthon Charmig lyder som et oplagt valg, når der skal køres efter etapesejre.

Sidste år vandt han en en stor sejr i Pro-løbet Tour of Oman på en meget vanskelig afslutning. Her kørte han fra flere etablerede World Tour-navne og viste, at han også kan begå sig på højeste niveau.