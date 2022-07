Tour-lufthavn holder vejret: - Kan slet ikke sammenlignes

Det er det fineste sønderjyske håndværk, der skal sørge for, at Tour de France-verdensstjernerne bliver sendt ordentligt afsted, når de flyver fra Sønderborg til Frankrig søndag aften.

176 ryttere og stabspersonale fordelt på 22 hold letter nemlig fra en af landets mindste lufthavne, når Sønderborg Lufthavn danner ramme om netop det.

Og når det kommer til planlægning, personalestørrelse og travlhed, vil de lokale ildsjæle opleve noget, der er fuldstændig uden fortilfælde i den lille lufthavns historie. Læg dertil, at almindelige charter-rejsende også skal på sommerferie derfra.

Hektisk? Måske ligefrem kaotisk? Formentlig.

Ikke desto mindre fortæller Christian Berg, der er direktør for Sønderborg Lufthavn, at man aldrig har forberedt sig så grundigt som nu.

- Vi skal tilbage til en helt anden tid for at finde et tilfælde, der bare minder om det, der kommer til at være i dag. Det er ubetinget den største begivenhed og dag i min og min i forgængers tid, når det kommer til antallet af passagerer, der skal igennem lufthavnen, og antallet af flyafgange, siger Christian Berg, der forventer mellem 800-900 passager, hvilket er en mangedobling af det sædvanlige antal.



- Normalt er vi syv mand på arbejde i alt. I dag er vi 28. Fysisk er lufthavnens størrelse underdimensioneret, og for at det hele skal gå godt, er vi meget afhængige af, at Tour-holdenes rejse fra målområdet til lufthavnen går, som vi har planlagt, ellers kan vi risikere, at de kommer til at vente.



- Frygter I, at I ikke er gearet til det? Og at der kan opstå kaos?



- Nej, vi glæder os, og jeg vil mene, vi er klar. Der vil altid være ubekendte, og vi kan jo ikke styre tidsfaktoren. Det her er en dag, Sønderborg by og lufthavn aldrig nogensinde vil glemme, siger direktøren.

Foto: Jonathan Damslund

Ekstra Bladet vil være til stede i lufthavnen, når holdene begynder at bevæge sig derud.

Men for nu handler det om cykling.

