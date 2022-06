Tour-reserve knuser favoritterne til DM

Ingen så den komme.

Movistars Mathias Norsgaard Jørgensen blev danmarksmester med en tid på 46 minutter og 25 sekunder.

Store profiler inklusive den forsvarende mester Kasper Agreen stillede ikke til start, og derfor blev det spået, at Magnus Cort og Mads Pedersen skulle duellere om guldmedaljen.

Sådan gik det ikke. Cort sikrede sig andenpladsen med få hundrededele af et sekund foran Mattias Skjelmose på tredjepladsen.

Norsgaard stod helt lige med Cort på tredje og sidste mellemtid på ruten, men det var den 25-årige silkeborgenser der trak det længste strå.

Mathias Norsgaard Jørgensen øverst på skamlen. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Mathias Norsgaard Jørgensen står som første reserverytter til at køre Tour de France for Movistar, og det første han sagde, da han gav interview til TV 2 Sport, handlede også om det.

- Jeg er rimelig frustreret over, jeg ikke skal køre Touren. Jeg skal derned og være reserve. Men det her er jo et rimeligt godt signal at sende, og holdet er ikke udtaget endnu, sagde han.

Det var da heller ikke gået op for ham, at han netop var blevet danmarksmester for første gang foran de store stjerner.

- Jeg forstår det ikke. Jeg fatter ikke en skid. Jeg ville ikke engang have kørt det her, fordi jeg tænkte, jeg ville få tæsk af conti-rytterne. Så kom sportsdirektøren og sagde, at de betalte løn til en enkeltstartsrytter, og så måtte jeg køre den, lød det fra ham.

Aalborgs gader og det omkringliggende landskab danner ramme for DM, og søndag skal danmarksmesteren i linjeløb findes.

Hos kvinderne var det Emma Norsgaard Bjerg, Matthias Norsgaards søster, der suverænt tog guldmedaljen for andet år i træk på enkeltstarten.

