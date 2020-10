Tour-rute lækket: Tidlig tidskørsel

Tour de France-ruten for 2021 er blevet lækket. Med en tidlig enkeltstart, kan det være med til at gøre løbet endnu mere spændende

Ruten for næste års Tour de France bliver søndag 1. november offentliggjort, men i følge det franske medie France Bleu, så ved de allerede nu, hvordan næste års rundtur i Frankrig kommer til at se ud.

Touren er sat til at starte 26. juni og slutte 18. juli med Grand Départ, løbstart, fra Brest.

Rytterne skal de første fire etaper kører i Bretagne-området. hvor 2. etape slutter på stejle Mûr-de-Bretagne.

Allerede på 5. etape vil der være en tidskørsel. Om det er en holdtidskørsel eller en indivuduel enkeltstart, kan France Bleu ikke sige med sikkerhed, men den vil helt sikkert være med til at skabe afstand mellem rytterne i klassementet.

Herefter vil feltet for alvor begive sig ind i bjergene, hvor de på 7. etape slutter i skisportsbyen Tignes i de franske alper, hvor første hviledag efterfølgende ligger.

På 11. etape skal feltet op af Det Skaldede Bjerg, Mont Ventoux, hvor favoritterne for alvor vil prøve at vinde den tid tilbage, som de eventuelt kunne have tabt på tidskørslen.

Anden uge slutter med bjergkørsel og sidste hviledag i Andorra før den afgørende tredje uge, hvor 20. og næstsidste etape inden paradekørslen til Paris slutter med en 30 kilometer lang enkeltstart, der kan ryste rundt i klassementet.

Oprindeligt skulle Tour de France 2021 starte med tre etaper i Danmark, men den danske tour-start er udskudt til 2022, da løbsarrangøren, ASO, ønskede at starte løbet en uge tidligere, så rytterne også kunne nå at køre til De Olympiske Lege i Tokyo.

Tour de France 2021 - De 21. etaper

Etape 1: Brest - Landerneau (lørdag 26. juni)

Etape 2: Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne (søndag 27. juni)

Etape 3: Lorient - Pontivy (mandag 28. juni)

Etape 4: Redon - Fougères (tirsdag 29. juni)

Etape 5: Changé - Laval, ITT eller TTT (onsdag 30. juni)

Etape 6: Ture - Châteauroux (torsdag 1. juli)

Etape 7: Vierzon - Le Creusot (fredag ​​2. juli)

Etape 8: Oyonnax - Le Grand Bornand (lørdag 3. juli)

Etape 9: Albertville - Tignes (søndag 4. juli)

Hviledag i Tignes (mandag 5. juli)

Etape 10: Bourg-Saint-Maurice - Valence (tirsdag 6. juli)

Etape 11: Sorgues - Mont Ventoux / Malaucène (onsdag 7. juli)

Etape 12: Mont Ventoux - Nîmes (torsdag 8. juli)

Etape 13: Nîmes - Carcassonne (fredag ​​9) af juli)

Etape 14: Carcassonne - Quillan (lørdag den 10)

Etape 15: Céret - Andorra (søndag den 11. af juli)

Hviledag i Andorra (mandag 12. juli)

Etape 16: Andorra - Saint-Gaudens (tirsdag den 13. juli)

Etape 17: Muret - Saint-Lary-Soulan (onsdag 14. juli)

Etape 18: Tarbes - Iraty (torsdag 15. juli)

Etape 19: Oloron-Sainte-Marie - Libourne ( Fredag ​​16. juli)

Etape 20: Libourne - Saint-Emilion, ITT (lørdag 17. juli)

Etape 21: Chatou - Paris (søndag 18. juli)

