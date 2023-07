Tour-ryttere om optøjer: - Det ser voldsomt ud

Da Tour de France lørdag blev skudt i gang i Bilbao, var Tour-karavanen på behørig afstand af løbets moderland, der i disse dage er præget af store uroligheder. Det er det, efter at politiet i tirsdags skød og dræbte en 17-årig sort mand.

Natten til lørdag blev flere end 1300 anholdt efter voldsomme optøjer flere steder i landet. Uroligheder, der ser ud til at fortsætte og dermed muligvis kan komme til at påvirke Tour-rytterne, når de mandag bevæger sig over grænsen til Frankrig.

Og det er naturligvis noget, der påvirker mange af dem, forklarer Jonas Gregaard:

- Jeg har godt set det i nyhederne og har fulgt lidt med. Jeg tænker, at de nok skal få styr på det - det er lidt svært at sætte sig ind i. Men jeg håber, at det løser sig, og at vi ikke ender i nogle dumme situationer.

- Jeg ved ikke, hvad der kan ske, men det ser voldsomt ud. Jeg håber ikke, at vores bus brænder hen over natten. Ej altså, jeg tror, at alt går, som det skal, siger den danske Uno X-rytter.

Jonas Gregaard gør cyklen klar til 1. etape i Bilbao. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lukker alt ude

Også Christopher Juul Jensen på Jayco Alula-holdet har noteret sig, at situationen er spidset til.

- Jeg spekulerer ikke over det personligt. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der er uro på den anden side af grænsen, men når vi er på hotellet, gælder det om at lukke alt andet ude og bare fokusere på at slappe af. Nyde tiden, inden man skal i gang med cykelløbet. Og så må vi tage den, når vi nærmer os Frankrig.

- Jeg går ud fra, at der er andre, der har styr på, hvad der skal ske, og hvad vi gør, i tilfælde af at det kommer til at påvirke cykelløbet, siger han.

Christopher Juul Jensen håber, at der bliver taget hånd om situationen, hvis Touren bliver berørt af de franske uroligheder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mads Pedersen er på linje med ham:

- Jeg har ikke rigtig fulgt med i nyhederne. Det har de forhåbentlig styr på. Det er også above my pay grade. Vi kører cykelløb og håber på, at andre har styr på det, siger den danske Trek-kaptajn.

Det gør mig ked af det

På Jumbo-Visma-holdet er man naturligvis fokuseret på at forsvare Jonas Vingegaards sejr fra sidste år. Derfor bekymrer situationen i Frankrig manager Richard Plugge, der ikke håber, at det får indflydelse på løbet.

- I første omgang håber jeg, at der kommer lidt ro på i Frankrig, og at folk vil forstå, at det, som sker lige nu, ødelægger det for alle sammen. Det gør mig ked af det, at så mange mennesker oplever al den ødelæggelse.

- I anden række kommer så cykelløbet. Og jeg håber, at vi kan fortsætte. Men vi må vente og se, siger hollænderen.

