Tour-starten rykkes fra Danmark til Bretagne

Tour de France begynder i 2021 i den franske region Bretagne.

Det skriver præsidenten for regionen, Loïg Chesnais-Girard, i et opslag på Twitter.

Touren begynder i Brest og kommer igennem Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan og Ille-et-Vilaine, tilføjer han. Fire etaper skal køres i Bretagne.

- Det bliver en stor fest og godt for økonomien, skriver Loïg Chesnais-Girard.

Det franske etapeløb skulle oprindeligt være startet i Danmark næste år, men blev flyttet til 2022.

Det skyldtes, at Tour de France næste år er blevet rykket en uge frem, så cykelløbet ikke kolliderer med OL i Tokyo, som er udskudt et år på grund af coronapandemien.

Samtidig er Danmark næste sommer en af værterne for EM i fodbold og kunne ikke gå med til at afvikle den store cykelbegivenhed en uge tidligere.

Beslutningen om at rykke den danske Tour-start blev offentliggjort i begyndelsen af august.

Her sagde bestyrelsesformanden for Grand Départ Copenhagen Denmark og overborgmesteren i København, Frank Jensen (S), at et års forsinkelse kan vise sig at være en fordel.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at sikre en dansk Tour-start i 2022. Vi er mange, der har glædet os til at få Tour de France til Danmark næste år, og nu må vi desværre vente lidt længere.

- Til gengæld kan danskerne se frem til et endnu større brag af en gul folkefest i 2022, når Tour-starten ikke bliver klemt af EM og OL, og vi forhåbentlig har fået coronaen på større afstand, sagde han i en pressemeddelelse.

Næste års Tour de France begynder 26. juni og slutter 18. juli. Dermed kan rytterne nå til Tokyo for at deltage i landevejsløbet, som køres ugen efter.

Tour-starten i Danmark finder sted 1.-3. juli 2022. Det er fortsat planen at afvikle de tre oprindeligt planlagte etaper med mål i København, Nyborg og Sønderborg.

