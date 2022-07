Tour-stjerne irriteret: - Ærgerligt!

Der skal uheld til, hvis ikke Wout van Aert skal iklæde sig den grønne pointtrøje på podiet i Paris på søndag.

Alligevel blev den belgiske verdensstjerne godt og grundigt irriteret over at misse førstepladsen i den indlagte spurt på Tourens 16. etape.

Hvis Wout van Aert undgår sygdom og uheld, så snupper han den grønne trøje med hjem fra Paris. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Da 29-mands udbruddet kom frem til sprinten, lå det i kortene, at Jumbo-Visma-rytteren skulle rulle først over pointspurten, men Nils Eekhoff havde andre planer, og hollænderen spurtede sig, ud af det blå, til de 20 point, mens van Aert lod sig spise af med 17 på andenpladsen.

Det var Eekhoffs første point i kampen om den grønne trøje, og derfor irriterede DSM-rytterens stunt da også van Aert, der ikke kunne dy sig for at give en opsang til Eekhoff.

Annonce:

- Alle skal have lov til at spurte, men jeg sagde til Nils, at jeg ville have sat pris på, hvis han havde fortalt mig det på forhånd, at han ville deltage i sprinten. Så kunne vi have sprintet ordentligt mod hinanden, sagde Wout van Aert til det belgiske medie Sporza og fortsatte.

- I stedet kastede han bare hjulet foran mit, og det er lidt ærgerligt, men det betyder da penge i kassen til DSM, lød det.

Wout van Aert fører pointkonkurrencen med 217 point ned til Tadej Pogacar.

Læs Frederik Ingemanns manager-råd til Tourens sidste uge:

Tourspillet: Her er genvejen til Tourens sidste uge

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pogacar forsøgte sig igen på tirsdagens etape. Men også denne gang forsvarede Vingegaard sin gule førertrøje. Hør mere om etapen i Ekstra Bladets podcast 'Ekstra Tour' herunder eller i din podcast-app