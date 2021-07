Tour-stjerne tvunget til exit

Primož Roglič er udgået af årets Tour de France.

Han er så medtaget af skaderne fra sit styrt på 3. etape, at håndklædet må kastes i ringen.

Det oplyser stjernens hold, Jumbo-Visma, i en pressemeddelelse.

Den 31-årige slovener var en de største favoritter til den samlede sejr, da løbet tog sin begyndelse, men drømmene om at revanchere sidste års andenplads led et hårdt knæk allerede på tredjedagen.

Her var Roglič impliceret i et voldsomt styrt, der satte sin spor på både krop og klassement.

Kaptajnen forsøgte dog at fortsætte, men det var tydeligt, at han var mærket.

Både når han cyklede, men også i stilstand på briksen, hvor han fremviste skaderne på sin Instagram-profil.

Intet var brækket, men den tidligere Vuelta-vinder lignede han ikke en mand, der var klar til at gennemføre tre ugers voldsomt væddeløb i Frankrig. Da feltet lørdag ramte Alperne, stod det da også klart, at Roglič ikke var i nærheden af at være bare en nogenlunde version af sig selv.

Dn erkendelse kom han også selv til efter 7. etape, hvor han tabte adskillige minutter til de øvrige favoritter og sejlede ned gennem klassementet.

- Det giver ingen mening at fortsætte på denne måde. Nu er det tid til at komme sig og fokusere på mine nye mål. Jeg er meget skuffet over, at jeg er nødt til at forlade Touren, men er nødt til at acceptere det, som det er. Jeg bibeholder optimismen og kigger fremad, siger Roglič.

Jumbo-Visma skal nu håbe på, at en af holdets øvrige ryttere kan markere sig i klassementet, og her ligner danske Jonas Vingegaard det bedste bud på en podiekandidat.

Danskeren har fået en fri rolle og kan nyde godt af, at han har indledt Touren formidabelt. Tour-debutanten lgger forud for 8. etape placeret på en samlet femteplads - fem minutter fra den gule trøje.

Den sidder lige nu på forhåndsfavoritten Tadej Pogacar (UAE-Team Emiates), der har et minut og 48 sekunder til nærmeste forfølger, Wout van Aert (Jumbo-Visma). Hollænderen har dog bedyret, at han - modsat Vingegaard - ikke har planer om at kunne gøre sig gældende i klassementet på den lange bane.

