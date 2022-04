Tour-stjernen: Jeg blev seksuelt krænket

Den tidligere vinder af Tour de France, Bradley Wiggins, blev som 13-årig udsat for grooming og seksuelt krænket af en voksen mand.

Det fortæller han i maj-udgaven af Men's Health UK.

Wiggins, der også har vundet OL-guld tre gange på cykelbanen, fortæller, at han følte, at han som følge af et mildest talt problematisk forhold til sin stedfar aldrig kunne sige det til nogen.

- Jeg blev groomed af en træner, da jeg var yngre. Jeg var omkring 13. Jeg har aldrig helt accepteret, hvad der skete, siger han i interviewet.

Direkte adspurgt, om han blev seksuelt krænket, svarer Wiggins: Ja. Det påvirkede mig alt sammen som voksen. Men jeg gemte det væk. Min stedfar var ret voldelig over for mig. Han plejede at kalde mig bøsse, fordi jeg gik i lycra og den slags. Så jeg følte ikke, at jeg kunne sige det til ham.

- Jeg var virkelig en enspænder ... Jeg ønskede mere end noget andet at slippe væk fra det miljø. Jeg blev indadvendt og var på mange måder en meget mærkelig teenager, og jeg tror, at min cykling var et resultat af den modgang, fortæller han åbenhjertigt.

Det er ikke første gang, Wiggins giver et indblik i sin fortid. Han har tidligere fortalt, hvordan han har lidt af depression og har haft en svær barndom.

Bradley Wiggins' far, den australske cykelrytter Gary Wiggins, forlod familien, da Bradley var dreng, og Gary døde siden efter et slagsmål i 2008.

- Han forlod os, da jeg var lilel, så jeg var 18, da jeg mødte ham første gang. Vi fik opbygget en slags forhold, men vi talte ikke sammen de sidste par år, inden han blev slået ihjel, har Wiggins fortalt om manden, han alligevel omtaler som sin helt.

- Han var virkelig god på en cykel, men han smed sit talent væk, var alkoholiker og maniodepressiv, ret voldelig og tog en del stoffer, har Wiggins fortalt.

Som den første brite nogensinde vandt Bradley Wiggins i 2012 Tour de France. Efterfølgende har han fortalt, at netop det år holdt han op med at elske at cykle. Perioden var den mest ulykkelige i hans liv, blandt andet fordi han kæmpede med at leve op til det forventningspres, der fulgte i kølvandet på Tour-succesen.

- Livet blev aldrig det samme igen for mig. Jeg blev smidt ind i den her berømmelse, der fulgte. Men jeg er introvert og meget privat.