Tour-stjernens vanvittige succes-menu

Bild kan afsløre lidt af baggrunden for Emmanuel Buchmanns overraskende Tour-succes

26-årige Emanuel Buchmann har været den store positive overraskelse forrest i feltet i 2019-udgaven af Tour de France.

Før de sidste bjergetaper ligger han nummer seks med to minutter og 14 sekunder op til førende Julian Alaphilippe, og nu kan tyske Bild fortælle lidt af hemmelighederne bag Bora-Hansgrohes forholdsvis ukendte kandidat til Tour-sejren.

Avisen kan blandt andet fortælle, hvad Buchmann spiser under sådan et løb, og det er ikke så lidt.

Buchmanns Tour-menu

5,7 kilo grød

50 æg

22 kilo frugt og grønt

9,5 kilo pasta

4,5 kilo fisk

5 kilo oksekød

8 liter smoothies

Se også: Caroline smadrer veninden: Så inviterer hun på middag

Se også: Stjernen holder ord: Inviterer hele kvindeholdet

Og på selve etapen spiser han også godt til i form af 120 riskager, 25 bananer, 72 geler, 80 barer og 170 flasker vand, energidrik eller cola.

Først som 14-årig begyndte han at cykle.

- Før spillede jeg fodbold og håndbold. Men til håndbold havde jeg ikke de bedste kropslige forudsætninger, siger Buchmann til avisen.

- Hans værdier er verdensklasse. Han er en af de professionelle, der kan belastes mest, siger hans træner Dan Lorang.

Med sine 181 centimeter. 61 kilo og en størrelse 41 i sko er han da også bygget godt til cykling i bjerge.

- Hans store plus er de smalle skuldre, der sørger for god aerodynamik. Og hans vægt svinger kun med maksimalt to kilo, lyder det om tyskeren, der årligt kører 35.000 kilometer og 600.000 højdemeter på sine 1300 træningstimer.

Emanuel Buchmann blev professionel i 2015, men er i grand tour-sammenhæng ikke sluttet bedre end 12. pladsen sidste år i Vuelta a Espana, mens hans i Tour de France er endt som nummer 83, 21 og 15 før dette års toppræstation.

Se også: Gravid superstjerne nægtet kontrakt: - Beviser det er for mænd

Se også: Super-sprinter i kæmpe krise: Opsiger kontrakten

Skuffet Fuglsang dagen derpå: - Jeg har aldrig set noget lignende

Blæser på kritik: Jeg har aldrig været bedre