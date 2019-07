Tour-stjerner floppede: Ekspert afslører vild årsag

Den tidligere cykelrytter Thor Hushovd hævder, at UAE-holdet floppede under Tour de France grundet en energidrik

Den norske cykelstjerne Alexander Kristoff nød ingen stor succes under Tour de France sammen med resten af sit mandskab.

Nordmanden klagede undervejs over at være skidt tilpas, og hjemme i Norge har den tidligere cykelrytter og nuværende ekspert Thor Hushovd et overraskende bud på, hvad der er gået galt.

- Konklusionen er vel egentlig, at de ikke har været begejstrede for energidrikken, der gør, at kroppen tager for meget væske til sig. Det gør kroppen to-tre kilo tungere. Det, tror jeg, er fejlen, lød det fra Hushoved under norske TV2's tv-udsendelse.

Selv vil Kristoff ikke kommentere, om energidrikken direkte er årsagen til nedturen, men han indrømmer, at det kan have noget at gøre med ernæringen.

- Det virker som om, at alle på holdet slider - ikke bare mig. De andre på holdet klager over samme følelse. Vi må finde ud af, hvad problemet er, siger han til NRK.

Også stjernekollegaen Dan Martin har lidt.

- Jeg kommer ikke til at gå i detaljer, men jeg har et par tanker og håber, det kommer til at blive bedre, siger han kryptisk om de kollektive dårlige ben på holdet ifølge Cyclingnews.

Pressechefen for holdet, Andrea Agostini, afviser dog alle spekulationer.

- Vi har ikke haft noget problem med vores enegidrik. Vi vil foretage en intern evaluering og finde ud af, hvorfor Kristoff ikke har præsteret, som vi havde håbet, skriver han til TV2.

