Tour-stjerner i krig: Er rygende uenige

Slår de pjalterne sammen, vil Nairo Quintana og Egan Bernal være en ubehagelig duo at skulle slås med i Tour de France-bjergene.

Den tanke har mange colombianere nok drømt søde drømme om, og Quintana er gået så langt som at foreslå det.

Men mere bliver det ikke til. Det har den forsvarende vinder af løbet, Bernal, i den grad banket i jorden.

- Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne have, at hvis det ikke er mig, og hvis ikke det er mit hold, vil jeg gerne have en anden colombianer til at vinde Tour de France, siger Bernal til tv-stationen ESPN.

- Men det er ikke så let som at sige, at alle colombianere vil indgå en alliance, siger han med henvisning til løbets aktuelle femmer, Quintana, og de to øvrige colombianere i top10, Rigoberto Urán på sjettepladsen og Miguel Ángel López på niendepladsen.

Bernal henviser i øvrigt også til, at en alliance mellem de to stjerner ikke synes så nær, nu Quintana selv har været ude og angribe Bernal ’så mange gange’, som han formulerer det.

- Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at Nairo taler om alliancer, når han så mange gange har angrebet mig, hvor jeg så er gået efter ham og bedt ham stoppe – uden held. Det er værd at bemærke, siger Bernal.

Den samlede Tour de France-stilling er spektakulær med fire colombianere og to slovenere i top10. Således topper Primoz Roglic, mens hans unge landsmand Tadej Pogacar indtager syvendepladsen.

Se AC Milan pudse formen af mod Vicenza kl. 17.00 i Ekstra Bladet+. Få adgang her.

Se også: Quintana røg på røven: - Han bruger ikke bremserne

- Han er verdensmester til den opgave

Se også: 'Jeg ville gerne have delt det her med min far’

Eksperten advarer: Fejlen du ikke må begå