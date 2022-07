Tour-stjerner måber over dansk Tour-start

Har man set Tour de France i fjernsynet de seneste tre dage, er man ikke i tvivl om, danskerne selv mener, at Tour-feltet har fået en unik oplevelse på de tre etaper på dansk grund.

Men mener de mange udenlandske hold og ryttere egentlig også, at starten i Danmark har været noget særligt i forhold til øvrige starter på Tour de France?

Svaret er et entydigt ja.

- Det har virkelig været ekstraordinært. Der har været så mange mennesker og atmosfæren har været supergod. Jeg deltog også ved VM i København i 2011, men det her har faktisk været endnu mere vanvittigt, siger DSM-tyskeren John Degenkolb.

Den 33-årige rytter er i gang med sit ottende Tour de France, så han ved, hvad han taler om. Han vandt en etape i 2018 og har vundet etapesejre i alle tre grand tours.

Meget naturligt sammenlignes Tour-starten i Danmark med tidligere Grand Departs i andre land. Og her har den danske veteran Jakob Fuglsang også ladet sig fortælle af kolleger, at oplevelsen i Danmark var enestående.

- Selv Luke Rowe, der var med til starten i Yorkshire (i 2014, red.), og Simon Gescke, der var med i Düsseldorf (i 2017, red.), sagde også, at det var vildt. Så jeg tror, det har været større end de andre Grand Departs, der er startet uden for Frankrig, lyder det fra Fuglsang i målområdet i Sønderborg.

Stemningen ude langs de tre etaper er ikke kun blevet bemærket af rytterne. Også i sportsdirektørbilerne har man bemærket, at det danske publikum har været ekstraordinært.

Det fortæller Ineos-sportsdirektør Steven Cummings, der som rytter selv kørte Tour de France seks gange mellem 2010 og 2019.

- Det har været superfedt. Især efter covid har vi savnet de mange mennesker langs vejene, og når stjernerne ikke så tit kommer til Danmark, så kan man mærke, at det er noget specielt, lyder det fra Cummings.

- Folk er enormt entusiastiske, og det er stort for dem, og man kan mærke deres energi og glæde over at se løbet.

En af dem, som oplevede den største jubel fra de danske fans, var den norske Wanty-rytter Sven Erik Bystrøm.

På 2. etape fra Roskilde til Nyborg sad han i udbrud med danske Magnus Cort, der kørte sig i den prikkede bjergtrøje. De danske fans skreg nærmest Cort frem, og Bystrøm nød at tage del i oplevelsen.

- Det var virkelig fedt. Det var fantastisk at se alle fansene langs vejen. Danmark ved virkelig, hvordan man laver en fantastisk cykelfest, siger Sven Erik Bystrøm.

Han følte også, at han fik andel i den ekstatiske jubel, der ledsagede de to udbrydere gennem store dele af etapens sjællandske del.

- De fleste skreg 'Magnus', så jeg vidste, de heppede på ham, men der var også mange nordmænd, siger Bystrøm med et smil.

- Atmosfæren derude var ganske enkelt enestående. Jeg var i udbrud med en af heltene fra Danmark, og det gjorde det helt sikkert endnu vildere.

Danmark må nu slippe Tour-feltet, der flyver fra Sønderborg til Nordfrankrig for at fortsætte med 4. etape tirsdag efter en hviledag.

Men oplevelsen i Danmark er en lille drøm dog født hos Sven Erik Bystrøm, selv om der er noget længere fra Norge til Frankrig end fra Danmark til Frankrig.

- Man kunne lave nogle ret fede Tour-etaper i Norge med bjergene, men det er nok mere en drøm end realisme, lyder det fra Wanty-rytteren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------