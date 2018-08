Tour-veteran siger stop: 'Cykling er for hårdt'

Den 38-årige australier Simon Gerrans har snart kørt sit sidste cykelløb. Ved udgangen af denne sæson sætter han cyklen i garagen og lås og slå på et bugnende pokalskab.

Det meddeler han på sin personlige Facebook-profil i et langt brev.

I brevet fortæller Simon Gerrans, at han har mistet passionen, og at han derfor ikke kan opretholde en professionel karriere, på trods af at han stadig er fysisk frisk.

- Professionel cykling er for hårdt, hvis du ikke engagerer dig helhjertet. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan sige stop på mine egne præmisser, skriver Gerrans.

Derudover takker han sin familie, cykelfans og tidligere hold.

Mange danskere vil nok huske ham som vinder af PostNord Danmark Rundt i 2011.

Han var i en årrække en af de store profiler på den internationale scene, hvor hans meritter blandt andet tæller sejre i Liege-Bastogne-Liege og Milano-Sanremo.

Senest vandt han holdtidskørslen i årets Tour de France med sit hold BMC.

Desuden har han vundet etapesejre i alle de tre store etapeløb, Vuelta a España, Giro d'Italia og Tour de France.

Simon Gerrans har vundet mere end 30 sejre som professionel.

