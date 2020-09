Tour-vinder: ‘Ærgerligt, at Jakob ikke er her’

NICE (Ekstra Bladet): For ti år siden debuterede Jakob Fuglsang i Tour de France, hvor han var hjælperytter for sin nære ven Andy Schleck, som endte med at vinde den gule trøje.

I dag er Schleck tv-kommentator, ejer af en eksklusiv cykelbutik og i Tour de France ambassadør for storsponsoren Skoda, mens Jakob Fuglsang stadig er aktiv og for kun anden gang i det seneste årti har sprunget Tour de France over for i stedet at køre Giro d’Italia.

Det ærgrer Andy Schleck, som gerne havde set sin nære ven gennem mange år på podiet, når Touren forhåbentlig rammer Paris om tre uger. Netop det mål kunne den danske Astana-kaptajn have nået i år, mener Schleck.

- Det er ærgerligt, at Jakob ikke er her. Var han her i Touren nu, ville han stå på min liste over favoritterne til en podieplads i Paris, siger Andy Schleck, da Ekstra Bladet træffer ham i Tourens mobile landsby, ‘Le Village’.

-Han vandt Lombardiet Rundt med en helt særlig ro - som en ‘patron’ (fransk udtryk for ‘chef’, red.). Han er en komplet rytter, som ville kunne køre sig på podiet.

- Jeg tror endog, at han ville være i stand til at erobre den gule trøje - og måske endog forsvare den til Paris under de rette omstændigheder, siger Andy Schleck.

- Men det er naturligvis ren spekulation.

Andy Schleck havde gerne set sin gode ven og tidligere hjælperytter Jakob Fuglsang i årets Tour-felt. Foto: Tariq Mikkel Khan.

I det meste af den lange periode, da Europa var lukket ned på grund af coronavirus, opholdt Fuglsang sig med sin familie i Luxembourg, hvor hans kone stammer fra, og hvor han boede i de år, da han var hjælperytter for Andy Schleck og hans storebror Fränk Schleck.

- Jeg mødtes med ham nogle gange, og jeg kunne jo se, at han gjorde sit hjemmearbejde, siger Andy Schleck.

- Han passede sine ting, og han - ja, jeg vil ikke sige, at han har forbedret sig i forhold til sidste år, for da var han allerede virkelig god, men han har vist, at han er i sin bedst mulige form.

- Ville årets Tour-rute have passet ham godt?

- Det er det store spørgsmål. I de høje bjerge er Jakob ikke på det samme høje niveau som flere af de ryttere, der er med i Touren i år, siger Andy Schleck.

- Med al respekt for Jakob, så har jeg aldrig set ham køre med de allerbedste i de højeste bjerge, men det kunne jo være, at det ville være anderledes i år, hvis han havde været her.

- Han har valgt noget andet i år, og måske er det til hans bedste. Man skal huske, at Tour de France ikke er det eneste, der er værd at køre efter, siger Andy Schleck.

- Der er andre løb, der venter på at blive vundet, ikke?

