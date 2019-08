Tour-vinder afslører hemmelig Riis-flirt

Bradley Wiggins havde en glorværdig karriere, hvor han blandt andet stod øverst på podiet i Tour de France i 2012, mens det også blev til en olympisk guldmedalje samme år.

I mange år kørte han for det britiske storhold Team Sky, hvor han blandt andet kæmpede mod Bjarne Riis' hold i Touren.

Nu afslører den tidligere Tour-vinder, at han på et tidspunkt i karrieren havde samtaler med danske Bjarne Riis, der i mange år stod i spidsen for Team CSC.

- Jeg ville have elsket at køre for dem på et tidspunkt i karrieren, siger Bradley Wiggins til Ekstra Bladet, der har spurgt den tidligere Tour-vinder i forbindelse med hans ekspertrolle for Eurosport under Vuelta a España.

- Jeg mener, at jeg havde en kort snak med dem engang til VM i Madrid. De viste en interesse, og det ville have været fedt at skifte dertil på et tidspunkt, for de var virkelig det bedste hold i midten af 00'erne, fortæller Bradley Wiggins.

Bjarne Riis anno 2019. Foto: Ernst van Norde

Bradley Wiggins mener, at Team CSC i en længere periode var det bedste hold i feltet. Foto: Claus Bonnerup

Det var ved VM i Madrid i 2005, at kontakten mellem Bjarne Riis og Bradley Wiggins opstod. Her kørte den 39-årige brite for det franske hold Crédit Agricole og hentede en syvendeplads hjem på VM-enkeltstarten.

På dette tidspunkt rådede Bjarne Riis' hold over profiler som Carlos Sastre, Bobby Julich og de to Schleck-brødre. Wiggins' skifte blev dog aldrig til noget, og i stedet skiftede han til Cofidis.

Bradley Wiggins nåede derudover at være forbi hold som Team Garmin - Slipstream, Team Colombia og Française des Jeux.

