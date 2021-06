Tour-vinder bøjer sig i støvet: Tillykke, Danmark!

LANNION (Ekstra Bladet): Det kan godt være, at Geraint Thomas både er Tour-vinder og i lige nu i gang med at forsøge at gentage sin bedrift fra 2018.

Men han har alligevel tid til at følge med i hjemlandet Wales' bedrifter under EM - og anerkende, når overmagten er for stor. Som den var lørdag aften i Amsterdam, da Danmark bankede dem sønder og sammen 4-0.

Derfor tog Ineos-kaptajnen sig da også tid til at sende en hilsen på de sociale medier - ikke mindst ansporet af en tilsyneladende lind strøm af beskeder fra glade danske kolleger.

'Jeg vidste ikke, at jeg havde så mange danske 'venner', der havde mit nummer', skriver han med ledsagende emojies, der både viser ærgrelse og grin.

Og så slutter han af med et hashtag med et 'tillykke' i.

Dermed tager han øretæven lidt bedre end stjernen Gareth Bale gjorde - det kan du læse om her.

Danmark smadrer Wales i Amsterdam.

Thomas nåede lige at hoppe af cyklen efter Tourens 1. etape, hvor han med en 10.-plads efter Julian Alaphilippes fantastiske angreb og sejr markerede, at han er i form.

Modsat hans fodboldspillende landsmænd står den dog ikke på sommerferie nu for Geraint Thomas. Foran ham venter yderligere 20 etaper, inden han er i Paris - næste slag allerede søndag, hvor finalen er den drilske Mür-de-Bretagne.

Du kan naturligvis følge med i den og alle andre etaper live her på Ekstra Bladet.