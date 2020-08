Tour-vinder: Gør det hele mindre farligt

NICE (Ekstra Bladet): Lørdagens første etape var sine steder en skøjtebane på grund af voldsom regn efter en længere tørkeperiode, og det gjorde livet farligt for Tour-rytterne.

Også for farligt. Det mener tidligere Tour-vinder Andy Schleck, som lørdag selv var i sadlen på en motionstur i området nord for Nice, hvor etapen blev kørt.

- Efter min mening havde det været rimeligt at neutralisere løbet på første etape. Jeg var selv derude på cykel, og vi stoppede på en stigning, hvor vi knapt nok kunne holde os oprejst, fortæller Andy Schleck, som Ekstra Bladet søndag mødte i Tourens mobile landsby, ‘Le Village’.

- Det var virkelig som om, at sæbe var blevet hældt ud over vejen. Det mindede mig om Touren i 2010, da vi allesammen skøjtede rundt nær Spa i Belgien under lignende forhold.

- Dengang som nu neutraliserede feltet selv løbet, fordi det blev for farligt. Der er dem, der vil sige, at det bare er en del af sporten, men det er ikke tilfældet, hvis man spørger mig, siger Andy Schleck.

En af Andy Schlecks smukkeste sejre sikrede han sig på 18. etape af Tour de France 2011, da han som den første nåede toppe af Col du Galibier. Foto: Claus Bonnerup.

I 2010 tog den schweiziske toprytter Fabian Cancellara ansvaret på sine skuldre og fik feltet til at dæmpe farten, mens det lørdag var tyske Tony Martin, der agerede politimand. Det bør dog ikke være en rytter i feltet, der tager affære, mener Schleck.

- Vi mangler en myndighed i løbene. En person - meget gerne en tidligere rytter - som kører med på motorcykel og kan træffe afgørelse her og nu om at neutralisere løbet, hvis vejret eller andre ting skaber fare for rytterne, siger Andy Schleck.

- I dag har vi på den ene side rytterne og på den anden kommissærerne, som følger reglerne til punkt og prikke. Men mange af disse kommissærer har aldrig kørt på en cykel. De kender reglerne, men de ved ikke, hvordan det er at køre cykelløb.

- Vi har brug for en myndighed, som ikke skal referere til hverken løbsarrangøren eller UCI (den internationale cykleunion, red.), men som bare midt i situationen kan træffe en vigtig afgørelse for at beskytte rytterne, siger Schleck.

Andy Schleck trak sig på grund af en knæskade tilbage efter 2014-sæsonen. Hans største sejre i karrieren var Tour-sejren i 2010 og sejren i monumentet Liège-Bastogne-Liège i 2009. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det gælder også i planlægningen af løbene, at tidligere ryttere bør inddrages for at mindske risikoen for alvorlige ulykker, mener Schleck. Et eksempel på håbløs planlægning, som nær havde kostet en rytter livet, så man efter Schlecks mening i Polen Rundt, hvor Quick-Step-rytteren Fabio Jakobsen styrtede voldsomt i en massespurt.

- Alle anklager en enkelt rytter (Dylan Gronewegen, red.) for ikke at have holdt sin bane i spurten og for dermed at have forårsaget styrtet, siger Andy Schleck.

- Men selvfølgelig sendte han ikke sin konkurrent i koma med vilje. Det, der skete, er en af de ting, der kan ske. Spørgsmålet er ikke, om dén eller dén holdt sin bane i en spurt.

- Spørgsmålet er snarere, om vi virkelig har brug for massespurter med 80 kilometer i timen? Det er ikke nødvendigt at lægge en rute, der bringer farten så højt op. Man skal bebrejde løbsarrangøren og UCI, siger Andy Schleck, som er overbevist om, at en tidligere rytter ville have påpeget faren ved at drive feltet ned ad bakke frem mod stregen.

- Hvorfor ikke køre sådan en finale fra den anden side? Altså op ad bakke. Så ville de køre 40 kilometer i timen, og det ville stadig være spændende. Det andet er bare at bringe rytternes liv i fare i en i forvejen farlig sport, siger Andy Schleck.

- Vi ønsker os alle et liv efter cykling, ikke? Jeg siger ikke, at man skal droppe alle nedkørsler og undgå brostensstrækninger og ethvert faremoment.

- Jeg siger bare, at det ikke er nødvendigt at planlægge et cykelløb, som uundgåeligt ender i en massespurt med 75-80 kilometer i timen, siger Andy Schleck.

Ekstra Bladet søgte søndag at få en kommentar fra UCI-præsident David Lappartient, som i disse dage gæster Tour de France, men det viste sig desværre umuligt at træffe ham.

