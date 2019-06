Tour-vinder i styrt: Her er dommen

Den forsvarende vinder af Tour de France, Geraint Thomas (Team Ineos), ser ud til at være sluppet nådigt fra sit styrt tirsdag eftermiddag, hvor han måtte i asfalten cirka 30 kilometer fra mål på 4. etape af Schweiz Rundt.

Ineos-sportsdirektør Gabriel Rasch siger til TV2, at 33-årige Geraint Thomas forventes klar til Tour de France.

- Han har ingen brækkede knogler. Han er ganske forslået efter styrtet og har fået en flænge ved øjenbrynet, men ingen hjernerystelse. Taget styrtet i betragtning ser det ganske godt ud.

- Han skal komme sig, forsøge at træne lidt igen og så forberede sig til Tour de France, siger sportsdirektøren til den danske tv-station og fortsætter.

- Det er jo et chok, når han ligger der på asfalten og har slået ansigtet. Vi løber ud af bilen, og der tænker vi jo det værste. Han sidder stille, da vi kommer derhen, men han var nok også lidt i chok, tror jeg. Han er lidt psykisk ramt over det, da han ville køre efter sejren. Og så var det en del af forberedelsen til Tour de France.

Artiklen fortsætter under billedet.

Geraint Thomas brød sidste år Chris Froomes dominans i Touren. Foto: Rebecca Naden/Ritzau Scanpix

I stedet for at køre om sejren i Schweiz skal Geraint Thomas nu i stedet hjem til Monaco for at komme sig efter sit styrt, og så står den ellers på træning frem mod verdens største cykelløb, der begynder 6. juli.

Sidste års Tour de France-vinder er igen i år en af favoritterne til at vinde det prestigefyldte cykelløb, og han er ikke blevet mindre favorit af, at holdkammeraten Chris Froome i sidste uge måtte melde afbud til Touren efter et styrt.

