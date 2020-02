Tour-vinder rabler fornærmelser af sig: - Fuck af, Disneyland!

Bradley Wiggins lader kæften løbe på videooptagelse fra Disneyland Paris, hvor han harcelerer over ‘små fucking’ børn, der er kommet for at se Mickey Mouse

Allerede da han i 2012 var i færd med at vinde Tour de France afslørede Bradley Wiggins sig som en primitiv, vulgær gadedreng, der på et pressemøde iført den gule trøje harcelerede over ‘fucking pikspillere’ og ‘kusser’, der tvivlede på hans mirakuløse forvandling fra banerytter til Tour-vinder.

Nu har manden givet endnu en smagsprøve på sit intellekt, idet han i Disneyland Paris har spyttet spydigheder af sted mod de mange børn, der oplever et højdepunkt i livet med et besøg hos Mickey Mouse og de andre elskelige tegneseriefigurer i Disney-universet.

Videoer, der er kommet britiske medier i hænde, afslører Wiggins i et bizart vredesudbrud. Som en fontæne af had og foragt udspyer han fornærmelser mod Disneyland, Mickey Mouse og de mindste gæster i parken.

- De har fucking frit spil og fripas til at opføre sig som små fucking ‘cunts’, der spiller den af i bukserne, fordi Mickey Mouse er her, lyder det på en video, hvor Wiggins gentagne gange bruger et af sine yndlingsord, nemlig ‘cunt’.

Ordet er noget nær det mest nedsættende, man kan sige til en person på engelsk. Det kan oversættes til ‘kusse’, hvilket i sig selv skal opfattes nedsættende, men det bruges også generelt om en foragtet, ugleset person. Og om irriterende børn, må man forstå.

- Og forældrene er bare lykkelige for, at de (børnene, red.) kan fucking starte optøjer og smadre billardkøer og billardkugler overalt, fordi de er i fucking Disneyland.

- Det er et fripas til at opføre sig som en lille ‘cunt’, snerrer Wiggins.

- Fuck af, Disneyland. Mickey Mouse er en ‘cunt’. Du kan fucke af, lyder det på videoen, som slutter med, at Wiggins råber ‘pædofil, pædofil’.

Bradley Wiggins har atter bragt sig i fokus med primitiv optræden. Foto: REUTERS/Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Wiggins besøg i Disneyland fandt sted mellem jul og nytår. Trods sit ubehag ved besøget postede Wiggins efterfølgende billeder af sig selv og en Mickey Mouse-figur på sociale medier.

En kilde, som tager Wiggins i forsvar, udtaler til avisen The Sun, at ‘Brad har en skæv sans for humor, og han pjattede bare med en ven. Han ville ikke fornærme nogen’.

En talsmand for Wiggins har ifølge The Sun udtalt, at Wiggins er skuffet over, at videoen er blevet lækket til medierne af en person, som han anså for at være en ven.

Wiggins er den mest vindende olympiske atlet i Storbritannien. Han blev adlet af dronning Elizabeth II i 2013 og tiltales følgelig som Sir Bradley Wiggins.

Han blev den første brite, der vandt Tour de France, hvilket efterfølgende viste sig at være sket med en dosis af det præstationsfremmende kortison i kroppen.

Det havde han hemmeligt, men lovligt indtaget til bekæmpelse af påstået livslang astma og allergi. Det plettede i betydelig grad hans omdømme som den gæve, jævne gut henne fra pubben, der overvandt alle sociale skel og nåede samfundets top.

Som avisen New Statesman formulerede det i en overskrift kort efter udgivelsen af en kritisk rapport om Wiggins og Team Sky:

‘Bradley Wiggins hævdede at være en ægte britisk helt. Det var han ikke’.

Se også: Tour-kongen i store problemer

Se også: Anklage mod Tour-vinders træner: - Han er løgner og doper

Se også: Kæmpe skandale: Indrømmer indkøb af ulovligt stof

Se også: Tour-vinder afslører hemmelig Riis-flirt

Se også: Legende hylder Fuglsang: - Klasserytter!