Tour-vinder storroser Bjerg: - Sikke et løb!

Mikkel Bjerg kørte en fantastisk etape for holdkaptajn Tadej Pogacar, der ikke var sen til at rose sin værelseskammerat

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): Da det begyndte at blive alvorligt, trådte Mikkel Bjerg i karakter.

Den danske tempospecialist burde ikke have excelleret i bjergene, men det var den 22-årige københavner, der hjalp Tadej Pogacar, da UAE-holdet havde mest brug for det.

På Col du Pré, et bjerg uden for kategori, trådte han så hårdt i pedalerne, at feltet blev skåret drastisk ned, og der var kun ca. 25 mand tilbage, da Bjerg og co. nåede toppen af Cormet de Roselend kort efter.

Herefter gav han det sidste, inden han på Montée de Tignes måtte slå ud.

En stor hjælp til Tadej Pogacar, der da heller ikke var sen til at rose sin værelseskammerat:

- Mikkel Bjerg ... Sikke et løb, han kørte i dag. Hele holdet kørte rigtig godt. Det var fantastisk arbejde fra alle.

- Jeg er bare glad for at være en del af dette hold, sagde sloveneren i mål, hvor han tog yderligere 32 sekunder til sine nærmeste rivaler.

Da arbejdsdagen var slut, fik Mikkel Bjerg et 'lift' af Magnus Cort, han kender godt, da de begge bor i spanske Girona. Foto: Claus Bonnerup

Selv tog Mikkel Bjerg sit store slæb med en vis selvfølgelighed.

- Min personlige ambition var at sidde med indtil dal-stykket (efter nedkørslen fra Roselend, red.) og så se, om jeg kunne gøre en forskel.

- Jeg pissefrøs på nedkørslen, men rev regnjakken af og tænkte, at nu kørte jeg bare ti km enkeltstart - alt hvad jeg kan, sagde Bjerg, der tog det roligt på de sidste kilometer.

Han kan se frem til en hviledag mandag, så han havde ikke det fjerneste imod at grave dybt for sin kaptajn.

- At kunne hjælpe holdet er vanvittigt fedt, konstaterede han.