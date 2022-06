Tour-vinder storroser Vingegaard: - Han er klasse

En samlet andenplads i sit første Tour de France nogensinde.

Det var en realitet for Jonas Vingegaard i 2021, men på trods af den store bedrift, ligger han stadig efter sin holdkammerat hos Jumbo Visma, Primoz Roglic til årets Tour.

Det siger den tidligere Tour-vinder Bradley Wiggins til Ekstra Bladet på et pressemøde torsdag.

- Han har bevist, at han kan kæmpe med om sejren, men han er andenviolin for Primoz Roglic. Jeg er dog sikker på, at Vingegaard bliver en god allieret i bjergene.

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Wiggins afviser dog ikke, at Vingegaard kan få muligheden for at stjæle den gule trøje, når Roglic og Tadej Pogacer, der er favorit, skal kæmpe i toppen af klassementet.

- Jeg tror, det bliver et spil katten efter musen mellem Roglic og Pogacer, og det kan Vingegaard bruge til sin fordel og snuppe den gule trøje, siger han og fortsætter.

- Det bliver spændende. Det bliver den første Tour i et par år, hvor der virkelig kan blive kamp sejren. Der er ikke kun to ryttere om buddet, men Vingegaard og Geraint Thomas kan også ryste posen.

Bradley Wiggins vandt Tour de France i 2012. Foto: Bogdan Cristel/Ritzau Scanpix

Frygtløs

Den 42-årige tidligere cykelrytter snakkede flere minutter, da han blev spurgt ind til, hvad der egentlig var så specielt ved Jonas Vingegaard.

- Han er klasse, og ingen troede, han kunne være den næste store danske Tour-vinder efter Bjarne Riis.

Vingegaard har ikke vundet Touren endnu, men det lyder på Bradley Wiggins som om, at det slet ikke er usandsynligt i fremtiden. Han har nemlig en helt særlig kvalitet, der kan føre ham til tops.

- Han er en old school-rytter. Han kan også køre enkeltstart, hvilket er meget unikt. Han er ikke bange for noget – han bliver ikke overrumplet af begivenhedens størrelse.

- Han er ikke betaget af sportens historie. Hvis man for eksempel kigger på franske Thibaut Pinot, så kender han og forstår Tour de Frances historie. Og når han er på vej til noget stort, så går han i stå og bliver skrøbelig, fordi han som franskmand er bevidst om, hvad han er på vej til at opnå.

I 2021 blev det til en samlet andenplads for Vingegaard. Slovenske Pogacar vandt for andet år i træk. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Det kan være et godt karaktertræk, at have en ignorance for, hvad man er på vej til at opnå. Og det er en af Vingegaards bedste kvaliteter. Han er så talentfuld og rå, fortæller briten.

Wiggins er også meget imponeret over, hvor meget Vingegaard har opnået på trods af sin unge alder op 25 år, og det faktum at han er blevet far, spiller også en stor rolle, mener han.

- Cykling er blevet en ungdommelig sport med Pogacar, der vandt for et par år siden og også sidste år.

- Vingegaard er meget moden på trods af sin unge alder, hvilket jeg helt klart ser som en fordel. Han er også far, hvilket giver et andet perspektiv på livet.

Vingegaard i topform

Jonas Vingegaard går ind til Tour de France med en etapesejr i Criterium du Dauphine i bagagen.

Hånd i hånd kørte Vingegaard og holdkammeraten Primoz Roglic over stregen på ottende og sidste etape af løbet, efter de kørte fra alle på etapens sidste stigning.

Danskeren vandt etapen, mens Roglic tog den samlede sejr.

Hånd i hånd kørte Vingegaard og holdkammeraten Roglic i mål - dog med danskeren få centimeter foran, så han tog etapesejren. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Alligevel mener Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, at Vingegaard er førsteudfordrer til Tadej Pogacar i Touren.

- Hvis jeg skulle spille på én af de to, Vingegaard eller Roglic, til den samlede sejr i Touren, ville jeg sætte mine penge på Vingegaard. Han har meldt sig på banen som førsteudfordrer til Pogačar om den samlede Tour-sejr.

Vi må se, om det odds kan gå hjem.

Første etape løber af stablen 1. juli, når Vingegaard og co. skal køre enkeltstart i Københavns gader.

Tour de France nærmer sig! Derfor har Ekstra Bladet rullet en tur i løbskommisærbilen, men hvem finder 1. etape, når feltet starter i København?

