Tour-vinder vil have fjernet enkeltstartscykler efter ulykke

Cykelsporten bør overveje at forbyde brugen af de specialdesignede enkeltstartscykler.

Den mener den tidligere Tour de France-vinder Chris Froome, der kører for Israel-Premier Tech.

Briten stiller spørgsmålet, efter at colombianeren Egan Bernal (Ineos) i januar kolliderede med en bus under en træning på sin enkeltstartscykel. Bernal var så ilde tilredt, at han risikerede at blive lam i begge ben.

- Den pointe, jeg forsøger at lave, og mit spørgsmål er - er det virkelig nødvendigt at have enkeltstartscykler i landevejscykling? lyder det fra Chris Froome på hans egen YouTube-kanal.

Froome var selv tæt på at miste livet, da han i 2019 var ude for at besigtige enkeltstartsruten i Critérium du Dauphiné og ramte en mur med 60 kilometer i timen, efter at vinden hev fat i ham.

Briten mener ikke alene, at enkeltstartscyklerne er farlige. De skaber også uens vilkår for rytterne.

- Når man tager farerne under træning og konkurrence med i betragtning plus de forskelligheder, der er ved at bruge enkeltstartscykler, ville det så ikke gøre det mere ens for alle at køre enkeltstarter på almindelige landevejscykler?

- Det ville skabe ensartede vilkår, siger han.

- På den måde ville det handle om rytterens evner og ikke så meget om research, udvikling og hvor meget tid, man har haft i vindtunnelen.

Chris Froome vandt Tour de France i 2013, 2015, 2016 og 2017. Efter ulykken i 2019 er det aldrig lykkedes ham at ramme tidligere tiders topniveau.

Froomes ulykke for to et halvt år siden var med til at muliggøre, at Egan Bernal vandt det franske etapeløb i 2019. Det er uvist, om Bernal er i stand til at genoptage sin karriere efter uheldet i januar.