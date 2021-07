Tourboss om Vingegaard: - Det må han gerne gøre igen

NÎMES (Ekstra Bladet): Den mest omtalte mand i Tour de France torsdag formiddag var nok danske Jonas Vingegaard.

Allright, hans holdkammerat Wout van Aert på Jumbo-Visma-holdet tog sin del af opmærksomheden med sin fornemme sejr på Mont Ventoux, og der er da også stadig dem, der hænger sig i detaljer som Mark Cavendish’ formentlig snart vellykkede forsøg på at vippe Eddy Merckx af pinden som den mest vindende rytter, når det gælder etapesejre i Tour de France.

Men ellers var det Vingegaard, interessen samlede sig om. Hans angreb på Pogacar på Mont Ventoux, hans dristighed og overraskende styrke, har fascineret rigtig mange i disse dage.

Det gælder også Tour-direktør Christian Prudhomme, som Ekstra Bladet traf torsdag formiddag i ‘Le Village’ i Saint-Paul-Trois-Châteaux før starten på 12. etape.

- Da Vingegaard angreb på Mont Ventoux, fik jeg en sms fra min datter. Hun skrev: ‘Danskerne vinder også i fodbold i aften. De vinder det hele’, sagde Christian Prudhomme og grinede.

- Sådan gik det ikke, men det her er naturligvis godt for dette Tour de France og for det næste, som begynder i Danmark, sagde Christian Prudhomme.

- Vi ser en stor gruppe danske ryttere, som gør det godt. Vi har 11 danskere i årets Tour de France. Det er rekord, og det er ryttere af høj kvalitet, som vi ser i løbet af året i klassikerne, ved VM og i Touren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Prudhomme vil gerne se mere fra Jonas Vingegaard. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Prudhomme blev ikke alene forbløffet over at se Vingegaard angribe Pogacar. Han blev overrasket over at se ham distancere Pogacar, som for første gang nogensinde i Tour de France viste svaghedstegn.

- Når jeg ser på det som arrangør af det her cykelløb, så er det da noget, Vingegaard gerne må gøre igen, sagde Prudhomme og slog en latter op.

Pogacar havde også efter Ventoux-etapen over fem minutter til sine nærmeste konkurrenter, så der skal ske voldsomme omvæltninger i løbet, før den 22-årige slovener slipper grebet om den gule trøje.

Det erkender Prudhomme, som dog ikke desto mindre fryder sig over det drama, der er lagt op til i kampen om podieplaceringerne.

- Det, Vingegaard lavede onsdag, minder mig som franskmand om det, Thibaut Pinot (fransk stjernerytter, som er fraværende i årets Tour, red.), lavede i 2012, sagde Prudhomme.

- Da kørte Pinot i den hvide trøje, som Vingegaard gør nu, og i bjergene angreb han Christopher Froome, som var sin holdkaptajn Wiggins overlegen, og tydeligvis var fremtidens rytter. Det var en kamp for en podieplads.

- Da Vingegaard for to år siden vandt en etape i Polen Rundt, udtalte Primoz Roglic, at Vingegaard aldrig svigter, og at han mentalt er utroligt stærk.

- Det beviste han onsdag, og jeg håber, at han vil bevise det igen i denne Tour, sagde Christian Prudhomme.