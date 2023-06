Touren freder særligt nummer

Tour de France freder startnummer 61 til ære for den tidligere cykelrytter Gino Mäder, der for nylig døde på tragisk vis.

Det oplyser arrangørerne af det franske etapeløb i et opslag på Twitter.

Beslutningen betyder, at de otte ryttere på Bahrain Victorious-holdet vil blive tildelt numre fra 62 til 69.

Det er blot to uger siden, at Gino Mäder døde efter et styrt på en nedkørsel under Schweiz Rundt.

Den 26-årige schweizer kørte ud over en vejside ned ad et bjerg. Han landede i noget vand og var ikke til at komme i kontakt med. Han blev genoplivet på stedet, men dagen efter døde han af sine kvæstelser.

Bahrain Victorious trak sig efterfølgende fra de sidste to etaper af Schweiz Rundt.

Cykelholdet har derfor haft en tragisk optakt til Touren, der begynder lørdag i Bilbao.

Fredningen af startnummer 61 gælder blot for 2023-udgaven af Touren.