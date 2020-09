Touren ramt af skandale: Sportsdirektør smidt ud

Jumbo-Vismas sportsdirektør Merijn Zeeman er smidt ud af Tour de France, efter at have påført en kontrollant ’skade’

LA-ROCHE-SUR-FORON (Ekstra Bladet): Tour de France er ikke kun optur for Jumbo-Visma, der ligger lunt i svinget til at tage den samlede sejr med Primoz Roglic.

For torsdag blev sportsdirektør Merijn Zeeman nemlig smidt ud af verdens hårdeste cykelløb, efter at han efter 17. etape onsdag havde overfuset og endda skadet en UCI-kontrollant, der skulle kontrollere holdets cykler.

Den udlægning er han ikke selv enig i – selv om han erkender, at der har været en episode.

- Jeg vil tale med juryens præsident om det her, før jeg vil sige yderligere. Der skete noget i går ved cykeltjekket, og jeg fik at vide i morges, at jeg ikke længere var velkommen ved disse kontroller. Intet andet.

- Men nu, hvor jeg læser kendelsen, siger den noget helt andet, siger han til De Telegraaf.

Kendelsen, Zeeman refererer til, er udsendt torsdag aften og klarlægger - i henhold til UCI’s artikel 8.2.2 – at, kendelsen er truffet på grund af ’trusler, skader og ukorrekt opførsel fra et team-medlem over for et UCI-medlem under et cykeltjek efter 17. etape’.

Primoz Roglic ligger til at vinde Tour de France, men det bliver uden sportsdirektø Zeeman. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

