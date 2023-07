Tourens hemmeligheder: - Det er en spisekonkurrence

Ekstra Bladet+ har eksklusivt fulgt Uno-X Pro Cycling Team og der er netop udgivet en mini-dokumentar, hvor du kommer bag kulisserne på det norske hold med de mange danske ryttere.

Sportsdirektør Gabriel Rasch fortæller, at rytterne selvfølgelig er kernen på holdet, men personerne i kulisserne er mindst lige så meget værd.

- Udover cykel-trænere, så skal vi også have ernæringsfysiologer, så vi er sikre på, at rytterne har den rigtige næring i kroppen.

Og den næring sørger den danske kok Nicki Strobel for.

Nicki Strobel er kok for Uno-X. Foto: Casper Dalhoff

- Rytterne skal selvfølgelig undgå for fede ting, men nogle af dem skal spise en pose Haribo om dagen for holde deres energi oppe. På de hårde dage forbrænder de så mange kalorier, at de skal have rigtig meget at spise og på de lette dage, forbrænder de få kalorier, men er stadig sultne. Så her skal vi gerne finde noget mad, der gør rytterne mætte uden, at de får for mange kalorier. Det er en balancegang.

Tour-rytteren Anthon Charmig har forstået vigtigheden af, hvad han putter i munden - og hvornår:

- I moderne cykelsport er det at spise meget blevet mere og mere in. Hvis du har spist godt en hel dag, så har du også energi til at køre en god finale. Det er blevet en spisekonkurrence.

