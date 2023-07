Tourens hemmeligheder: Sportsdirektørens tricks

Ekstra Bladet+ er blevet lukket ind hos cykelholdet Uno-X, og det er der kommet en mini-dokumentar ud af. I den fortæller sportsdirektør Gabriel Rasch blandt andet om, hvordan hans mandskabspleje er.

Hans facon er ikke barsk, kolerisk og skrigende. Hans trick er at være klipperolig - eller i hvert fald forsøge at være det.

- Først og fremmest må du som sportsdirektør bruge meget tid med rytterne. Så vil de stole på dig og fortælle, hvad de tænker og føler, lyder det fra den norske sportsdirektør, der blandt andre har danskerne Jonas Gregaard og Anthon Charmig i den anden ende af teamradioen.

Gabriel Rasch er selv tidligere prof-rytter og var med, da VM blev afholdt i Danmark i 2011. Foto: Thomas Sjørup

Mens rytterne bruger meget tid på behandling og restitution mellem etaperne, så bruger sportsdirektøren tid på forberedelser. Gabriel Rasch er det menneskelige svar på Google Maps. Han vil vide alt om hvert enkelt sving.

- I bilen på en etape er jeg først og fremmest fokuseret på at give rytterne så meget information som muligt, siger Gabriel Rasch, der også også er den, som skal holde hovedet koldt, hvis rytterne bliver grebet af stemningen på f.eks. en enkeltstart.

- Her er det vigtigt, at jeg gentager for dem, hvad vi har aftalt inden starten. Hvad er for eksempel rytterens limit undervejs. Han skal ikke overskride den, siger Rasch, der forklarer, at der er ingen ide i at nå mega-hurtigt frem til foden af et bjerg, hvis det betyder, at man så ikke har kræfter til at nå toppen også.

Både cykler og rytter skal stå snorlige for at få succes i Tour de France. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Rasch opsummerer sin rolle i en sætning, der rummer både det sportslige og det menneskelige i jobbet:

- Du skal være taktisk klog og vide meget om de ryttere, du har med.

