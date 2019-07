Tourens store sommer-hit: - Det er helt skørt!

STRUER (Ekstra Bladet): Den 25-årige Katusha-dansker Mads Würtz Schmidt er tidligere verdensmester i enkeltstart for juniorer - og ved VM i landevejscykling i 2015 vandt han også guld i enkeltstart for U23-ryttere.

Og som debutant i Tour de France var han velsagtens den mest angrebsivrige dansker. Modsat andre greb han chancen, når den bød sig, for at komme med i udbrud. Imponerende.

- Det har været fedt at komme i udbrud! Hvis jeg sad nede i feltet hele løbet, havde jeg jo ikke fået noget ud af det. Jeg forsøgte at opsøge heldet, selvom der altid kun er en lille chance for at ramme det helt rigtige udbrud, der holder hjem, lød det fra Mads Würtz Schmidt, der var stolt over at have vist sig frem på den største scene.

- Jeg har skabt en profil. Folk har fundet ud af, hvem jeg er. Og jeg fik over 3000 følgere (på Instagram, red.) under Tour’en. Det har været en vild eksponering. Jeg drak kaffe inde i Randers tidligere, hvor folk kom over og ville have autografer. Det er helt skørt, det har jeg aldrig prøvet før, sagde han.

Mads Würtz (i blåt) er skarp. Både på cyklen og på Instagram. Foto: Ernst Van Norde

- Han var det tynde øl

Fremtiden er fortsat uvis for hans hold Katusha. I medierne spekuleres der i alt fra holdlukning til fusion med Arkea-Samsic til at fortsætte under nyt navn men under samme vilkår.

Mads Würtz kunne dog ikke gøre nogen klogere tirsdag aften i Struer.

- Jeg ved, at de arbejder på det, og at det ser positivt ud. Jeg koncentrerer mig om mit arbejde i stedet for og arbejder hårdt! Det er den bedste måde at hjælpe holdet på.

Og hvad har familien sagt til Tour-debutanten:

- De er mega stolte! De har været glade for at se, at jeg lykkedes med mine ting. Jeg har kæmpet meget det seneste års tid for at finde mit niveau … Og har haft nogle dumme skader og uheld. De har støttet mig meget! Præstationerne har virkelig boostet min selvtillid, lød det.

