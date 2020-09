Tourrytterens mareridt: Hostede blod

Pavel Sivakov, Jérôme Cousin, Steff Cras og Niccolò Bonifazio kommer ikke til at imponere i det samlede klassement i årets Tour de France.

Kvartetten indtager i skrivende stund de nederste fire pladser i klassementet efter de første fem etaper. Det er der selvfølgelig nogen, der skal gøre, men de må samtidig affinde sig med, at der findes en mand i feltet, der kører rundt med en fuldstændig smadret krop – og som stadig ligger foran dem.

Navnet er Wouter Pouls – eller bare Wout, som de fleste kalder ham.

Han har det altså ikke særlig godt, og spørgsmålet er, om han kommer med feltet til Paris.

Bare det, at han fortsat er i stand til at sidde oprejst på en cykel, hvor vi andre nok havde ligget i rabatten og tudet som en gal, er imponerende.

Og onsdag kårede Touren ham så til feltets mest angrebsivrige rytter efter en etape, hvor der ikke var angreb. Det siger selvfølgelig også en hel del.

Nok nærmere en mariekiks

Det begyndte allerede på 1. etape i lørdags, hvor han brækkede et ribben og hostede blod op efter et styrt.

- Det var ikke optimalt, mine ribben er lidt ømme…men solen skinner, og vi prøver at få det bedste ud af dagen, kom det tørt og med en sejhed, man næsten partout forbinder med cykelryttere.

Han blev nummer 152 på etapen. Siden er det blevet til placeringer som nummer 129, 164, 152 og 168.

Pouls i asfalten kort før målstregen i Nice på 1. etape. Siden da har det virkelig været op ad bakke for hollændere. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Touren har tidligere været en kæmpe succes for Wout Poels, der fire gange har været med Sky-mandskabet - og vundet løbet. I 2015 og 2016 med Chris Froome som vinder, i 2018 med Geraint Thomas som vinder - og så sidste år, hvor Egan Bernal vandt. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så kom det røde nummer altså onsdag efter den alt for passive etape, hvor Tour-ledelsen må have revet sig i håret, da de skulle dele prisen til den mest angrebsivrige rytter ud. At valget så faldt på Poels, kunne man ikke være uenig med dem i.

Michael Rasmussen konstaterede tørt til Ekstra Bladet efter etapen.

- Det er nok nærmere en mariekiks, han har fået, fordi han ligger og kører rundt med et trykket ribben, sagde Rasmussen med en møgbitter stikpille til feltet og ledelsen og alle andre ansvarlige for den røvkedelige etape.

Som knive i ryggen

Poels havde ikke fået det meget bedre, efter han fik hæderen.

- Det er som om, der sidder knive fast i ryggen på mig hele tiden, sagde han til Algemeen Dagblad.

De Telegraafs mangeårige cykeljournalist Ron Couwenhoven sender i dag en varm og personlig hilsen til ham og udtrykker sin beundring for ham. Men samtidig spørger han oplagt, hvad meningen egentlig er.

- Ingen ved, hvor mange spande sved, det koster dig at stille til start. Det ved kun du. Men jeg spekulerer på, hvorfor holdledelsen og lægerne på holdet ikke griber ind og siger: Gå hjem, Wout. Restituer og se, hvad du så kan i Giroen eller Vueltaen. Du ved, at det er Mission Impossible’, skriver journalisten.

Wout Poels er dog ikke stået af. Endnu.

- Der er stadig lang vej. Når vi når til den første hviledag (på mandag, red.), må vi se, hvordan det går. Man kan jo altid stå af. Nu er det ikke dårligt for min krop at cykle. Det skader den jo ikke, sagde han.

Vi bøjer os i støvet for dig, Wout!

Mads mister VM-trøjen: Overvejer at blive væk

Se også: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Se også: Tour-chok: Flår den gule trøje af stjernen

Eksperten råder dig: Dagens store spørgsmål