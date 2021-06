Trækker sig som Tour-vært efter ildebefindende

Thomas Kristensen kommer ikke til at være del af TV2's dækning af Tour de France på grund af gener efter et ildebefindende

Det bliver i år Jonas Nyhøj, der skal lede Tour-studiet i stedet for Thomas Kristensen.

Studieværten, der i mange år har været en fast del af TV2's dækning af Touren, fik for tre uger siden et ildebefindende på Kvægtorvet i Odense. Efterfølgende undersøgelser viser, at der heldigvis ikke er noget alvorligt galt.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

Thomas Kristensen døjer dog stadig med balancen og svimmelhed, og han har derfor i samråd med TV2 besluttet, at han ikke kan være vært på Touren.

- Både Thomas og jeg ved, hvad det kræver at være vært på Tour de France-studieprogrammerne fra formiddag til aften i tre uger. Det er en ekstremt krævende opgave, som kun kan udføres, når man er fuldstændig på toppen. Dér er Thomas ikke endnu, og derfor er vi enige om at holde ham ude af dette års Tour-dækning, siger chefredaktør på TV2 Sport, John Jäger.

Prøvet det før

Den nye mand i studiet Jonas Nyhøj har vikarieret i Tour-studiet før, så opgaven er ikke helt ny for ham. Han fik allerede debut sidste år, da han var vært i den første uge, da Thomas Kristensen blev testet positiv for corona.

- Tour de France har været min lille sommerforelskelse siden engang i 90’erne, og jeg følte mig privilegeret over at få lov til at vikariere i studiet sidste år. Det bliver en kæmpe udfordring at prøve kræfter med alle tre uger af årets udgave, og jeg glæder mig, siger Jonas Nyhøj.

Jonas Nyhøj (til venstre) skal vært på TV2's dækning af Tour de France. Foto: TV2

TV2 oplyser desuden, at hverken de eller Thomas Kristensen har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.