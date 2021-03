Trækker skilsmissen tilbage

Rolf Sørensen er igen sammen med sin Susanne, efter de ellers havde varslet skilsmisse tilbage i efteråret som følge af sportslegendens alkoholmisbrug.

Nu er der dog styr på den del, lyder det.

- Alkoholen var Rolfs bedste ven og min fjende nummer et. Og hele familiens fjende nummer et. Nu er den fjende væk. Og nu kan vi starte på en helt ny måde. Men det kommer til at tage tid, siger Susanne Sørensen til Alt for Damerne ifølge BT.

Den tidligere danske cykelrytter og nuværende tv-kommentator fortalte i oktober, at han skulle skilles og påbegynde et længere terapiforløb for at kunne kontrollere sit forhold til alkohol.

- Vi har været sammen i mange år og har levet et meget intenst, lykkeligt og stærkt ægteskab, men selvfølgelig også oplevet både op- og nedture, som mange andre ægteskaber, sagde Rolf Sørensen dengang.

Nu er lykken heldigvis vendt.

Deres fælles hus er solgt, og Susanne Sørensen skal i første omgang bo alene i et nyt hus sammen med datteren Carla.

