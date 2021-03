Træner mistænkte ham

Shane Scott, der var cheftræner for Team Sky, luftede i 2012 sin mistanke for holdledelsen om, at Chris Froome var dopet

I 2011 bragede en 26-årig brite med stor kraft ind på den internationale cykelscene. Fra en tilværelse som stor set ukendt formåede Chris Froome trods sin status som hjælperytter at køre sig til andenpladsen i Vuelta a España (senere omstødt til en sejr på grund af José Cobos dopingdom, red.).

Året efter hjalp han holdkaptajn Bradley Wiggins til Tour-triumf og viste, at Vueltaen ikke var en enlig svale.

Samtidig blev dopingmistankerne bragt på banen på det ellers strømlinede Team Sky, der i kølvandet på Lance Armstrongs dopingindrømmelser gennemgik egne undersøgelser for at fjerne brodne kar på holdet.

Under interviewet med cheftræner Shane Sutton pegede Sutton på, at Froomes data efter arbejdet med træner Bobby Julich gav ham anledning til at tro, at der var noget galt. At Froome måske var dopet. Det skriver den engelske avis Mail on Sunday.

Den information gik til holdets manager Dave Brailsford og holdets psykiater Steve Peters - men der blev aldrig reageret på den. Og det var heller ikke noget, Froome selv var klar over, forklarer han til avisen, hvor han også peger på en rivalisering med Bradley Wiggins som et motiv for Suttons mistanker:

'Jeg er ikke bekendt med nogen specifik opfølgning, men alle ryttere på Team Sky havde kontinuerligt en intern gennemgang af deres data.'

'Jeg havde meget sparsom kontakt med Shane Sutton, da han var Brads træner. Jeg ved, at Shane ikke var specielt glad for mig på det tidspunkt. Der var et element af intern rivalisering, da jeg udfordrede den rytter, han trænede, for lederskabet på holdet,' forklarer Chris Froome.

Tour de France 2012 blev Bradley Wiggins' største triumf som cykelrytter. Men det markerede også enden på en tid som Sky-kaptajn, da Chris Froome stod klar til at tage over. Foto: Jerome Prevost/AP/Ritzau Scanpix

Den duel vandt Froome, da Wiggins efter Tour-triumfen i 2012 kun startede i én Grand Tour for Team Sky - Giro d'Italia i 2013, som han udgik af - og i 2015 stoppede for at starte sit eget hold.

Froome selv fortsatte med de flotte resultater og vandt Tour de France fire gange (2013, 2015, 2016 og 2017), mens han også vandt Giro d'Italia i 2018 og Vueltaen igen i 2017. Stadig med dopinganklager hængende over hovedet.

Team Skys opgør med dopingfortiden i 2012 betød, at træner Bobby Julich og sportsdirektørerne Steven de Jongh og Sean Yates alle forlod holdet. De kom senere alle til Bjarne Riis' cykelhold, Saxo-Tinkoff - senere Tinkoff-Saxo.

Chris Froome kører i dag for Israel Start-Up Nation og er holdkammerat med danske Mads Würtz Schmidt.

Britisk cykel-chok: Sky-læge kendt skyldig