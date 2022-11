Tragedie: Tidligere cykelstjerne dræbt i trafikulykke

Den tidligere italienske cykelstjerne Davide Rebellin er død, efter han under en træningstur blev ramt af et køretøj - han blev 51 år gammel

En tragedie har ramt cykelverdenen.

Den tidligere italienske cyklestjerne Davide Rebellin har således mistet livet, efter han blev ramt af en lastbil under en træningstur i byen Vicenza. Det skriver den italienske avis Il Messaggero og flere andre medier i landet.

Føreren af lastbilen skulle ifølge avisen have kørt videre efter kollisionen, men det vides på nuværende tidspunkt ikke, om føreren var klar over, at en ulykke havde fundet sted.

Il Messaggero skriver videre, at Rebellin døde på stedet, og at det italienske politi nu efterforsker den tragiske ulykke.

Davide Rebellin vandt flere store sejre i løbet af sin karriere og er blandt andet kendt for sin formidable sæson i 2004, hvor han vandt Amstel Gold Tace, Fléche Wallone og Liège-Bastogne-Liège.

Karrieren led dog et knæk, da han i 2008 blev testet positiv for doping i forbindelse med OL i Beijing. Efter to års karantæne genoptog han karrieren, men kom aldrig til at køre på et World Tour-hold igen.

De seneste to sæsoner har han været tilknyttet det italienske kontinentalhold Work Service Marchiol Vega og erklærede i januar, at 2022-sæsonen ville blive hans sidste.

Hans sidste løb blev Gran Premio Bruno Beghelli 16. oktober.

Davide Rebellin blev 51 år gammel.