Tragedien kom helt tæt på: - De kunne have været der

Det er til at forstå, at Jonas Vingegaard blev meget følelsesmæssigt påvirket af torsdagens tragiske hændelser i Annecy, hvor fire børn og to ældre voksne blev udsat for et knivangreb.

De uhyggelige scener, der fandt sted i en offentlig park, er i sig selv forfærdelige, men for Tour-vinderens vedkommende kom den ulykkelige hændelse pludselig ekstra tæt på.

Det fortæller han på et pressemøde efter fredagens 6. etape af Critérium du Dauphine, hvor danskeren bevarede den gule førertrøje.

- Min familie og jeg bruger meget tid i Annecy, og vi kommer også ret ofte på legepladsen, hvor det skete, siger Vingegaard.

Annonce:

- Min familie var i Annecy i går (torsdag, red.), og det betyder også, at det kommer rigtig tæt på. De kunne også have været der. Det var de heldigvis ikke. Men det var der ulykkeligvis andre, som var. Det er virkelig forfærdeligt, fortæller danskeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trine og Frida var mødt frem i målbyen Crest-Voland for at tage imod Jonas Vingegaard. Her er familien samlet lige efter 6. etape. Foto: Dario Belingheri/Ritzau Scanpix

Genforenet med familien

Jumbo-Visma-kaptajnen kunne kort før presseseancen lade sig genforene med hustruen Trine og datteren Frida, som var rejst til målbyen Crest-Voland.

Vingegaard cyklede straks hen til familien, da etapen var gennemført, og det var tydeligt, at gensynsglæden var stor for alle parter.

Den danske stjerne er først og fremmest et familiemenneske, og da han torsdag fik besked om den tragiske hændelse, sendte han omgående sine tanker til de familier, som er blevet ramt af angrebet.

To af de tilskadekomne børn blev behandlet for livstruende skader på universitetshospitalet i Grenoble.

Fredag er meldingen heldigvis, at der er fremgang at spore, og deres tilstande er stabiliseret. Det fortæller den franske præsident, Emmanuel Macron, ifølge nyhedsbureauet Reuters.