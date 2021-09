Trak VM-nitten: Ingen forklaring til OL-helten

I en tid, hvor en vrimmel af danske topryttere har stået i kø til VM i Flandern, har landstræner Anders Lund været på en utaknemmelig opgave med udtagelse af de otte danske herrer, der skal køre landevejsløbet om knapt to uger.

Navnene på de sidste tre af otte ryttere blev offentliggjort mandag, og det ærgrede ikke mindst Michael Mørkøv sig over.

- Det var bestemt min ambition at komme med til VM. Jeg føler, at formen er god, og jeg har egentlig forberedt mig på VM, så jeg er ret ærgerlig over, at der ikke blev plads til mig på det hold, der skal af sted, siger Mørkøv til Ekstra Bladet.

Michael Mørkøv (th) og Lasse Norman vandt guld i parløbet ved OL. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen forklaring

Han ankom mandag til Slovakiet, hvor han skal køre etapeløbet Slovakiet Rundt for sit firmahold, Deceuninck-Quick-Step. Løbet ville have givet ham den sidste skarphed i forhold til VM, men sådan skulle det altså ikke være.

- Jeg har ikke fået en forklaring fra Anders Lund, og det har jeg egentlig heller ikke behov for. Han har satset på andre ryttere end mig, og det må jeg bare respektere, selv om jeg føler, at jeg har noget at byde på, siger Mørkøv.

- Jeg har tidligere kørt nogle gode verdensmesterskaber, og jeg føler, at jeg kunne have givet noget til landsholdet i år - til de tre spydspidser, vi har med, siger Mørkøv med reference til Mads Pedersen, Magnus Cort og Kasper Asgreen.

- Jeg ville meget gerne have været med. Jeg ved, hvad jeg kan, men Anders har jo stået med det luksusproblem, at han har mange stærke ryttere at vælge imellem. Han har valgt andre end mig, og det har jeg for så vidt ingen indvendinger imod. Det er ham, der lægger taktikken og vælger, hvem der skal køre, siger Mørkøv.

Mørkøv stillede også op til Danmark Rundt i august. Foto: Ernst van Norde

En ringbredde efter

- Med de ryttere, vi har i Danmark lige i øjeblikket, kan vi næsten stille med to hold, så det er ikke let, siger Mørkøv.

- Nu kan jeg glæde mig til at se VM og få den fornøjelse. Når man selv kører de store løb, så har man jo ikke mulighed for at se dem. Som cykelsportsfan er det også fedt at se cykelløb, så det ser jeg frem til.

Heller ikke Søren Kragh Andersen fra Team DSM fik en plads på landsholdet. Den stærke klassikerrytter ville i sin bedste form være selvskrevet til VM, men han har ikke overbevist Anders Lund.

- Søren har været ramt af sygdom, og i den ret skarpe konkurrence, der er om pladserne, så klarede han den ikke. Han var lige en ringbredde eller to efter nogle af de andre danske ryttere. At der ikke var plads til ham, siger noget om holdets samlede niveau, siger Anders Lund.

Det er fjerde år i træk, at Søren Kragh Andersen går glip af VM's linjeløb. Denne gang er det særligt ærgerligt for ham, idet Flandern byder på terræn, der passer ham perfekt.

Vanskelig omgang



Anders Lund var på en svær opgave, da han skulle fravælge danske verdensstjerner. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter at have udtaget Kasper Asgreen, Magnus Cort, Mikkel Honoré, Michael Valgren og Mads Pedersen i slutningen af august, udtog landstræner Anders Lund mandag de sidste tre ryttere til et på papiret uhyre stærkt landshold.

Den danske mester Mads Würtz Schmidt, Andreas Kron og Mikkel Bjerg fik det blå stempel. Bjerg får også lov til at stille op på VM-enkeltstarten ligesom Kasper Asgreen. Enkeltstarten køres på søndag, mens linjeløbet køres ugen efter.

Seks ryttere fra bruttotruppen er valgt fra, nemlig Michael Mørkøv, Søren Kragh Andersen, Jakob Fuglsang, Christopher Juul Jensen, Casper Pedersen og Jonas Vingegaard.

Fuglsang styrtede i Benelux Tour og måtte afslutte sin sæson i utide, mens de øvrige fem stod klar og altså blev vraget af landstræneren.

- Det har været en vanskelig omgang, og det er mærkværdigt at skulle ringe til verdensklasseryttere for at fortælle dem, at de ikke skal køre VM, selv om vi har otte pladser, siger Anders Lund til Ekstra Bladet.

- Vi har stræbt efter at nå netop dertil, at alle var klar, og at alle ville. Det lykkedes, og så opstår selvfølgelig en ekstra intensitet. Det sikrer, at vi bliver virkelig, virkelig gode, og det er vi i år.

- Ingen har kørt dårligt, så alt skal ses i lyset af, at niveauet bare er så højt. Würtz er flyvende, Bjerg er skabt til at tage føringer, og Kron har en gave af en forberedelse, idet har har kørt Vuelta a España, siger Anders Lund.

VM's linjeløb køres 26. september. Ruten strækker sig over 268 kilometer og går fra Antwerpen til Leuven i Belgien.