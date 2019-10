Transcyklist vækker harme: - Uretfærdigt

Den 37-årige canadiske cykelrytter Rachel McKinnon genvandt i weekenden titlen som verdensmester i sprint for kvinder i Manchester i klassen 35-44 år.

Og netop kønnet er det interessante, for McKinnon blev født som dreng, men blev i 2012 transkønnet.

Canadierens succes bliver ikke helt godt modtaget hos konkurrenterne. Victoria Hood mener eksempelvis, at det uretfærdigt, at canadieren kører mod kvinder, da hun har mandlige hormoner i kroppen.

- Det er ikke kompliceret. Videnskaben er der, og den siger, at det er uretfærdigt. Den mandlige krop, som hun har haft i puberteten, giver fortsat fordele - det forsvinder ikke, siger Victoria Hood til New York Post.

- Jeg sympatiserer med dem. De har ret til at dyrke idræt, men de har ikke ret til at vælge den kategori, de vil, siger Hood om transkønnede sportsfolk.

McKinnon mener, at der er tale om en irrationel frygt.

- Ved at stoppe transseksuelle kvinder fra at konkurrere eller bede dem tage medicin, så fornægter du deres menneskerettigheder. Min medicinske historik siger, at jeg er en kvinde, siger McKinnon.

- Min læge behandler mig som en kvinde, mit kørekort siger, at jeg er en kvinde, men folk der går imod min eksistens vil fortsat tænke på mig som en mand, siger McKinnon.

Fotos: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er nu, om hun også kan blive en faktor ved OL næste sommer. Her kan man deltage, hvis man har fået hormonbehandling i to år og har et tilfredsstillende testosteronniveau.

Det har været på tale at stramme reglerne yderligere, men man er ikke blevet helt enige om retningslinjerne.

Udover at være cykelrytter, så er McKinnon også professor i filosofi og aktiv feminist.

Allerede som 13-årige tænkte canadieren på, om hun havde det forkerte køn, men det var først 16 år senere, at der blev gjort noget ved det.

Ved weekendens verdensmesterskab, hvor McKinnon genvandt guldet, så gik bronzen i øvrigt til danske Kirsten Herup Søvang, mens amerikanske Dawn Orwick tog sølv.

