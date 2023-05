Transkønnets sejr har skabt ballade

Den Internationale Cykelunion (UCI) forsvarer sin beslutning om at tillade transkønnede atleter i at konkurrere i kvindelige løb.

Det kommer, efter at Austin Killips søndag blev den første transkønnede cykelrytter til at vinde et officielt UCI-løb.

- UCI's regler er baseret på den seneste videnskab og er blevet anvendt på en konsekvent måde, siger forbundet i en udtalelse.

- UCI fortsætter med at følge udviklingen inden for videnskaben og ændrer muligvis sine regler i fremtiden i takt med nye udviklinger.

27-årige Austin Killips, der begyndte at køre professionelt i 2019, vandt søndag kvindedisciplinen i cykelløbet Tour of the Gila i den amerikanske delstat New Mexico.

Hendes sejr er blevet mødt med kritik fra blandt andre den tidligere amerikanske cykelrytter Inga Thompson.

Ifølge hende svarer beslutningen om at tillade transkønnede atleter i kvindelige cykelløb til at 'dræbe cykelsporten for kvinder'.

Hun referer på det sociale medie Twitter til en undersøgelse fra en førende cykelunion, der viste, at 90 procent af kvindelige cykelryttere er imod at tillade transkønnede atleter i at konkurrere i deres sport.

Austin Killips fortæller selv, at hun er blevet udsat for en 'uge af sludder' den seneste tid.

- Jeg elsker mine ligemænd og konkurrenter og er taknemmelig for enhver mulighed, jeg får for at lære og vokse som person og atlet på banen, skriver hun på det sociale medie Instagram.

Det britiske cykelforbund besluttede sidste år at udelukke transkønnede ryttere fra at konkurrere i dens eliteløb.

- UCI anerkender, at transkønnede atleter må ønske at konkurrere i overensstemmelse med deres kønsidentitet, lyder det fra UCI.