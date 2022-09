Tre danskere skal jagte succes i kvindernes Vuelta

Onsdag bliver kvindernes udgave af Vuelta a España skudt i gang, og tre danske cykelryttere kommer til at stå klar på startstregen.

Etapeløbet får således deltagelse af danmarksmester Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ), Emma Norsgaard (Movistar) og Julie Leth (Uno-X).

Det har de tre danskeres hold afsløret tirsdag.

Kvindernes udgave af Vuelta a España går under navnet Ceratizit Challenge by La Vuelta, og det er ottende gang, løbet afvikles.

I år skal der køres fem etaper. Onsdagens første etape er en holdtidskørsel, hvorefter der venter både flade og bjergrige etaper, inden det hele slutter i den spanske hovedstad, Madrid.

Cecilie Uttrup Ludwig skal forsøge at følge op på triumfen i etapeløbet Tour of Scandinavia, som hun i august vandt samlet. Tidligere på sommeren viste hun storform i Tour de France, hvor hun vandt en etape.

Emma Norsgaard får formentlig mulighed for at spurte efter etapesejre, men kommer i høj grad også til at køre som hjælperytter for stjernen Annemiek van Vleuten, som tidligere på sommeren vandt både Tour de France og Giro d'Italia.

39-årige Annemiek van Vleuten er desuden forsvarende vinder af kvindernes Vuelta.

Julie Leth har allerede kørt både Tour de France og Giro d'Italia i år og snupper altså også en rundtur i Spanien.

Ceratizit Challenge by La Vuelta slutter søndag.