Tre verdensrekorder på to dage: - De må ikke blive for popsmarte

BERLIN (Ekstra Bladet): For 11 år siden var Casper Jørgensen en del af det landshold, der i Polen vandt VM-guld, og nu har han hentet endnu et trofæ som landstræner for Danmarks nye ‘guldfirer’.

- Det var helt vildt. Helt vildt. Jeg troede på, at vi kunne vinde, men jeg havde eddermame ikke troet, at vi kunne køre så vild en tid. Det er sindssygt, sagde Casper Jørgensen, som nu efter VM giver sine fire verdensmestre tid til at nyde triumfen, før han atter svinger pisken.

- Der er et ret stort stævne i august, hvor vi gerne vil være skarpe, sagde han med henvisning til sæsonens største mål, OL i Tokyo.

- Nu skal de være glade over det her de næste par uger, men de må ikke blive for popsmarte, vel? De skal tilbage til arbejdet og ikke hvile for længe på laurbærrene.

- Det her giver naturligvis gode perspektiver i forhold til OL i Tokyo. Det her løb var det optimale løb for os nu, men jeg håber, at vi bliver bedre til OL. Det tror jeg også, man skal blive for at kunne gøre sig håb om at vinde OL.

- Italien udvikler sig, og Australien og Storbritannien er altid gode, når det gælder, så vi skal blive ved med at udvikle os. Jeg tror, at man skal slå verdensrekorden igen i Tokyo, hvis man vil vinde OL-guldet, sagde Casper Jørgensen, som var ved at revne af stolthed og glæde over torsdagens triumf.

Under løbet var han derimod kold som is.

- Jeg stod egentlig og slappede ganske godt af, for jeg kunne se, at vi havde styr på det. Men min fornemmelse fortalte mig ikke, at vi kørte så hurtigt, så da jeg kiggede på tiden, var det jo helt vanvittigt, sagde Casper Jørgensen.

