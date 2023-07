Trine og Frida på toppen: Venter på Jonas

Personligt må søndag være en helt særlig dag for familiemennesket Jonas Vingegaard.

Det er nemlig tidspunktet, hvor hustruen Trine og datteren Frida er stødt til det franske cykelløb for at følge farmand og hans jagt på at gentage Tour de France-triumfen fra sidste år.

Faktisk har de befundet sig i Frankrig de sidste par dage.

Mens den danske Jumbo-Visma-klatrer havde kurs mod målstregen på toppen af Puy de Dôme, fandt familien, der også bestod af svigermor Rosa Kildahl, en kølig skyggeplet på et plateau nær et opholdssted inden den stejle stigning for alvor begyndte mod vulkanens top.

Senere bevægede Trine og Frida sig ind i et folkevognsrugbrød for at kunne tage imod Jonas Vingegaard, når han krydser målstregen senere.

Frida fik sig en is, inden hendes Jumbo-Visma-kasket på et tidspunkt blev offer for vinden og fløj af hovedet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Vingegaard er et meget stort familiemenneske, og det har han aldrig lagt skjul på.

Han ringer til Trine som den første, når han er færdig med en etape, og sidste år var Trine, Frida og svigermor Rosa med rundt hele vejen i Tour de France.