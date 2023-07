Trine: - Vil gerne gemme blodprøver i 50 år

Med Jonas Vingegaards vilde enkeltstart og imponerende kørsel under Tour de France har der også fulgt spørgsmål om doping.

Det er en skespis, som den danske stjerne har hilst velkommen og svaret på.

Nu fortæller Vingegaards hustru, Trine Marie Hansen, at de gerne vil have, at blodprøverne bliver gemt længe.

- Vi har talt om det derhjemme, og det har vi også gjort før. Vi har en familieværdi om, at sådan noget gør man ikke, for så snyder man. Vi vil gerne have, at man gemmer de her blodprøver i 50 år, for så er han stadig ren, siger Trine til Ekstra Bladet i Paris.

- Det synes vi jo, at man skal, og det er rigtig godt med kontrol, fordi det er præventivt og gør, at der ikke er nogen, der snyder.

Vingegaards hustru sætter nu ord på dopingspørgsmålene. Foto: Claus Bonnerup

Jonas Vingegaard har også under Touren selv slået fast, at han ikke tager noget ulovligt.

- Jeg kan sige lige fra hjertet, at jeg ikke tager noget som helst.

- Jeg kunne ikke finde på at tage noget, som jeg ikke ville give til min datter. Og jeg kunne med sikkerhed aldrig finde på at give hende nogen form for dopingmiddel, siger Vingegaard.

Familien Vingegaard overvejer at flytte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Flytteplaner: Kan ikke bo i Danmark

Trine, Frida og Jonas bor i Glyngøre, men meget peger på, at de kommer til at flytte.

Jonas Vingegaard skal nemlig have stigningsprocenter i baghaven at klatre på, og det er ikke muligt i Danmark.

- Det bunder i, hvordan Frida har det. Hun har nok nået den alder nu, hvor hun skal til have en hverdag med nogle legekammerater. Og det kan hun af gode grunde ikke have, når vi rejser meget rundt.

- Vi kan jo ikke bo i Danmark, for der er ikke nogen bjerge, desværre. Så det er klart noget, som vi kigger på, men det er udelukkende for hendes skyld, siger Trine, mens hun holder en noget træt Frida.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Magisk

Trine glæder sig naturligvis meget over, at Jonas Vingegaard igen i år kan lade sig hylde som Tour-vinder.

- Jeg synes, at det er fuldstændig magisk. Jeg er vildt imponeret over, at min mand gør det igen. Det er så flot at gøre det igen og holde overhovedet koldt, også selvom han står for skud måske på en anden måde i feltet, end han gjorde før.

- Der er rigtig mange øjne på ham, og det har der været gennem hele løbet, men jeg synes, at han har klaret det helt vildt flot.

Trine hilser de mange tests velkommen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Penge til is

Og med sejren i verdens største cykelløb følger naturligvis også en del penge til Vingegaard.

- Gør der? Feeedt!, siger Trine med et stort smil.

Det er endnu ikke besluttet, hvad pengene skal bruges på.

- Det, tror jeg, at vi skal drøfte, når vi kommer hjem. Frida siger en masse is i hvert fald.

Det forslag kan der næppe argumenteres imod.

Jonas Vingegaard har tidligere fortalt Ekstra Bladet, hvad han bruger sine penge på.