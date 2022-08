Trine vil ikke have det: - Det er forbudt

Én ting betyder allermest i Jonas Vingegaards liv: Familien.

Det understregede han gang på gang i løbet af årets Tour de France.

Alligevel har den danske Tour-stjerne endnu ikke friet til kæresten Trine Marie Hansen.

Som Tour de France-vinder havde Vingegaard ellers rig mulighed for at planlægge den perfekte frieri-seance - på toppen af et smukt bjergpas, på podiet i romantiske Paris eller måske på rådhusbalkonen i København foran tusindvis af ellevilde cykelfans.

Men nej, Jonas Vingegaard må vente med at kalde Trine Marie Hansen for sin hustru, og det er der en helt bestemt årsag til.

- Jeg har sagt til ham, at han må ikke gå på knæ til noget cykelløb eller noget. Det må han simpelthen ikke. Det er forbudt, fortæller Trine Marie Hansen til SE og HØR.

Forældrene var vist en smule mere tilfredse med hyldesten end datteren Frida, der så knapt så fornøjet ud på rådhusbalkonen. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Med et grin understreger hun, at hun ganske enkelt ville have sagt nej, hvis Jonas Vingegaard var gået på knæ for hende på rådhusbalkonen.

Hun er nemlig ikke i tvivl om, hvordan hun drømmer om at blive friet til.

- Det skal være intimt. Noget, som vi har, og ikke noget alle skal være en del af.

Og alle var netop en del af den store hyldest, der samlede tusindvis af danskere først på Rådhuspladsen, så i Tivoli og dagen efter i parrets hjemby Glyngøre.

Kommer tilbage

Det er dog ikke utænkeligt, at Jonas Vingegaard får endnu en chance for at fri på rådhusbalkonen.

Den 25-årige Tour-konge har nemlig meldt ud, at han helt sikkert kommer tilbage for at forsvare Tour de France-titlen i 2023.

Under hyldesten i København skrev Trine Marie Hansen sågar ordene 'Vi kommer tilbage næste år. Kh Trine' i Rådhusets gæstebog.

Vi kan kun håbe at se parret på balkonen igen om et års tid - men Vingegaard må altså finde et andet sted at falde på knæ for Trine.

