Trist gul trøje: - Jeg skylder Asgreen sejren

Kasper Asgreen udførte så stort arbejde for Julian Alaphilippes etapesejr, at han føler, at han skylder den til danskeren

ÉPERNAY (Ekstra Bladet): Julian Alaphilippe var jublende lykkelig, da han kørte først over stregen på 3. etape og dermed tog sin tredje etapesejr i Tour de France.

I tilgift fik han den gule førertrøje, og jublen fortsatte på det efterfølgende pressemøde.

I hvert fald til der faldt et spørgsmål om holdkammerat Kasper Asgreens styrt. Så kom der anderledes alvorlige folder i de franske træk

- Ja, jeg har lige fået det at vide. Jeg tænker på ham og er faktisk ramt af det. Jeg håber, at han har det godt. Han udførte et stort arbejde for os i dag, lige som han gjorde på holdløbet.

- Jeg skylder ham min sejr i dag, og jeg håber alt det bedste for ham, sagde Julian Alaphilippe.

Franskmanden hastede hjem til hotellet i Reims midt i Champagne-regionen. Og så kan man ellers selv gætte, hvad der var på menuen til aften-skålen.

Han fører nu løbet 20 sekunder foran belgiske Wout Van Aert.

Se også: Dansker i grimt styrt: Cyklen knækkede midt over

- Han kørte, som om han havde tre ben

Fransk stjerne smadrer sig til etapesejr og den gule trøje