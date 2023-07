Trist læsning: Storhold helt i bund

Det er et af verdens bedste cykelhold. Selv i en dårlig sæson er Soudal QuickStep blandt cykelsportens mest vindende.

I år er det blevet til 32 sejre - kun overgået af de to giganter Jumbo-Visma og UAE.

Alligevel er der grund til krisestemning på det belgiske mandskab under denne Tour de France.

For dels styrtede den ellers lynhurtige sprinter Fabio Jakobsen på 4. etape, og han har siden ikke været tæt på at ligne sig selv. Og dels har der været sat spørgsmålstegn ved holdets taktiske formåen efter en række forfejlede forsøg på at komme i udbrud.

Og som Touren styrer mod sin første hviledag mandag, kan der føjes endnu en mavepuster til 'The Wolfpack'. For her bliver den foreløbige liste over indtjente præmiepenge udgivet. Og det er trist læsning for Soudal QuickStep.

Det er nemlig sidstepladsen, holdet indtager, med præmiepenge for blot 3600 euro - det svarer til knap 27.000 kroner, der altså skal fordeles mellem Kasper Asgreen, Michael Mørkøv og alle de andre.

Dansk succes

Til sammenligning topper Søren Kragh Andersens Alpecin-Deceuninck med tre etapesejre til Jasper Philipsen listen, da de har kørt sig til 48.200 euro eller ca. 360.000 kroner.

En verden til forskel på succes og fiasko.

Til gengæld er der formentlig masser af highfives på det dansk-norske Uno-X-mandskab, der er til Tour de France for første gang.

Flere gange har holdet stukket næsen frem i afgørende udbrud, og norske Tobias Halland johannesen formåede også at være først over Tourmalet, der altid udløser en præmie på 5000 euro.

Samlet set har holdet indkørt 18.050 euro eller 135.000 kroner, hvilket placerer dem på en 8.-plads på listen.

Du kan se hele listen herunder: