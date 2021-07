Trist Mads P: Nu skal jeg bare igennem

- Det er vigtigt at komme igennem Tour'en, for det giver noget fart til resten af sæsonen, siger en syg Mads Pedersen, der nu har sat sig selv på skånekost

- For mig handler det om at komme bedst muligt igennem ugen og ikke satse så meget på etaper. Det er også vigtigt at komme igennem Tour'en, for det giver noget fart til resten af sæsonen og giver god mening for mig i forhold til de næste løb.

Sådan lyder det i dagens videodagbog fra Mads Pedersen, der ikke bare har været nede at kysse asfalten med en forslået skulder til følge. Nu er han også blevet stærkt forkølet.

Den danske Trek-Segafredo-rytter har derfor sat sig selv på skånekost i samråd med holdets læge.

Han åbner dog for, at han muligvis vil satse lidt i løbets slutfase.

- Måske kan jeg fyre nogle spurter af sidst i næste uge, lyder det fra Mads Pedersen.