Trist skæbne: Det går den gale vej

Kasper Asgreen er skuffet over måden, hvorpå hans eget Tour de France er forløbet. Smerterne er store, og det kan blive en kamp at nå til Paris

LAUSANNE (Ekstra Bladet): Touren har på ingen måde udviklet sig som håbet for Kasper Asgreen. Snarere tværtimod.

Hver dag er lige nu en kamp for at komme igennem, og det er ikke hverdagskost for Quick-Step-stjernen, som har for vane at spille en afgørende rolle i størstedelen af de cykelløb, han deltager i.

Koldingenseren tog en chance, da han stillede til start i København. Han døjede fortsat med efterdønninger fra sit styrt tidligere i juni, men håbede på, at det ville blive bedre dag for dag. Det havde lægerne også en tro på.

Kasper Asgreen er stadig mærket af sit styrt i Schweiz Rundt. Foto: Claus Bonnerup

Otte etaper inde i løbet er status desværre, at der er lang vej til succes. Og endnu længere til genvundet styrke. Det erkender Asgreen kort efter, at han trillede over målstregen som en af de sidste i Lausanne.

- Det har ikke udviklet sig som forventet. De (lægerne, red.) har brugt mange år på at uddanne sig, men et eller andet sted er det jo bare et kvalificeret gæt. De kan jo ikke vide, hvordan det udvikler sig. De kan ikke vide på forhånd, hvordan min krop reagerer. De kan give et godt gæt, men det er også det, siger Asgreen til Ekstra Bladet.

Den tidligere vinder af Flandern Rundt har dog ikke tænkt sig at kaste Tour-håndklædet i ringen. Knæskade eller ej, fortsætter rejsen mod Paris ufortrødent.

I lørdagens episode af 'Ekstra Tour' ses der frem mod søndagens etape, hvor Jakob Fuglsang har meldt ud, at han blæser til angreb. Dette kan betyde, at Magnus Cort kan miste sin flotte prikkede bjergtrøje, men står en ny dansker klar i kulissen til at overtage den? Du kan høre dagens afsnit der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts eller lige under videoen

Den franske rundtur - med start på dansk grund - har været et af hans helt store mål for sæsonen. Men når man drømte om meget mere end at være med, er det et voldsomt slag ikke at kunne være den bedste udgave af sig selv.

- Det er skuffende. Der er ikke så meget at gøre ved det, siger en tydelig ærgerlig Asgreen.

Analysen bærer selvfølgelig præg af, at den 27-årige dansker hverken kan gøre fra eller til for at udbedre situationen på kort sigt.

- Jeg prøver bare at komme igennem, som han udtrykker det.

Lørdag kunne endnu en etape krydses af. Paris er stadig sat på som den endelige destination. Rejsen er bare ikke blevet som håbet …