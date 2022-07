Trist skæbne for Michael Valgren

Cykelrytteren Michael Valgren er færdig for resten af sæsonen efter sit voldsomme styrt kort før starten på Tour de France.

Det skriver TV 2.

TV 2's cykelekspert Christian Moberg, der kommenterer Tour de France for mediet, har været i kontakt med Valgren, som styrtede mindre end to uger før starten på det igangværende Tour de France.

Valgren, der kører for EF, styrtede på sidste etape af det franske etapeløb Route d'Occitanie og røg ud over en skrænt.

På Twitter skrev EF efterfølgende, at Valgrens hofte var gået af led, at knæet var beskadiget, og at Valgren havde pådraget sig et bækkenbrud.

Valgren er ude de næste seks måneder, lyder det fra Moberg.

- Han har været igennem nogle forskellige operationer, og meldingen er, at han er ude i seks måneder fra nu. Det er selvfølgelig triste nyheder. Han har i hvert fald tre måneder uden cykel nu.

- Han sendte også nogle billeder. Det er næsten ikke for børn. Han er blevet åbnet nede ved knæet, på hoften og hen langs låret for at få ordnet de her skader, sagde Moberg under tirsdagens kommentering af 4. etape af Tour de France.

Valgren var udset til at deltage i Tour de France, der begyndte 1. juli i København. De første tre etaper blev kørt i Danmark.

Valgrens styrt betyder også, at Magnus Cort er eneste dansker på EF's Tour hold.