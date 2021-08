Triumftog for Mørkøv

Et fabelagtigt Tour de France efterfulgt af OL-guld og et Danmark Rundt, som blev et rent triumftog, kan Mørkøv endelig holde lidt fri med familien

Vinderen af cykelløbet tog sin del. Det samme gjorde de andre danske World Tour-stjerner. Ikke mindst tidligere verdensmester Mads Pedersen. Men den største hyldest, da etapeløbet Danmark Rundt ramte Frederiksberg, tilfaldt uden tvivl OL-helten og luksushjælperytteren Michael Mørkøv fra det belgiske storhold Deceuninck-Quick-Step.

OL-guldet i Tokyo i parløb sammen med Lasse Norman Hansen er en væsentlig del af forklaringen, men det betyder også en del, at den 36-årige sjællænder om nogen at pleje sin fanskare.

Da hans holdkammerat og suveræne vinder af løbet, Remco Evenepoel, satte alt på plads på kongeetapen i fredags, rullede Mørkøv de tre omgange i Vejle vinkende til et ellevildt publikum, og blot sekunder efter sin enkeltstart lørdag gav han sig tid til at skrive autografer og stå model til dusinvis af selfies.

Mørkøv på enkeltstarten. Foto: Jonathan Damslund.

- Det har været en helt utrolig sommer, hvor vi først havde stor succes i Tour de France, og så kom mit helt store mål, som var OL i Tokyo. Det lykkedes os at nå målet. Og nu det her, sagde Michael Mørkøv, da Ekstra Bladet fulgte ham til bussen efter hans enkeltstart lørdag.

- Jeg er ufattelig lykkelig for vores OL-guld. Selv om det var hårdt straks efter igen at skulle forlade familien for at køre Danmark Rundt, så har det været stort at komme rundt i landet med OL-guldet i frisk erindring.

- Man kan vist godt sige, at det har været den bedste sommer nogensinde, sagde Mørkøv, før han ved Quick-Step-bussen tog imod endnu en flok begejstrede fans.

Sidst på året er der mere guld til Mørkøv, idet hustruen Trine i december nedkommer med parrets tredje barn - en søn, der skal hedde Viktor, og som er opkaldt efter badmintonstjernen Viktor Axelsen. I forvejen har parret sønnen Frederik og datteren Alberte.

- Så bliver der fuldt hus. Det er pragtfuldt, sagde Mørkøv lørdag på Frederiksberg.