Trodser overmagten: - Vi har da slået dem før

LEUVEN (Ekstra Bladet): Syv verdensmesterskaber på landevej. Fire i enkeltstart. Rekordlisten på det hollandske landshold er skræmmende for de 154 ryttere i feltet, der ikke kommer fra den absolutte stormagt i kvindecykling.

Til sammenligning har det danske landsholds syv ryttere vundet ét mesterskab, men det er så også dét, der driver rutinerede Amalie Dideriksen til at tro på, at de orangeklædte superstjerner er ikke uovervindelige.

- Jeg synes, vi har bevist tidligere, at det kan lade sig gøre. Vi har da slået dem før, siger Amalie Dideriksen med glimt i øjet og tanke på 2016, da hun i Doha selv blev verdensmester ved at slå hollænderen Kirsten Wild i en massespurt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Amalie Dideriksen blev verdensmester i Doha for fem år siden ved at slå en hollænder i spurten. Det kan altså lade sig gøre at slå de uovervindelige hollændere, mener hun. Foto: Ernst van Norde.

- Det er muligt at slå dem, men vi ved også, at alt skal flaske sig, før det sker. Hollænderne kommer igen i år med et fantastisk stærkt hold, og det skal man ikke undervurdere, men jeg tror på, at vi kan gøre det igen.

- Hollænderne har flere kort at spille ud, end vi har, og derfor er det så vigtigt at få lavet nogle aftaler på holdet og få talt sammen undervejs, siger Amalie Dideriksen.

Bakker op

Landstræner Tayeb Braikia har peget på Emma Norsgaard og Cecilie Ludwig Uttrup som kaptajner lørdag, og den understøttende rolle, som Amalie Dideriksen er tiltænkt, udfylder hun uden at kny.

- Emma og Cecilie har vist, at de er rigtigt godt kørende, og jeg tror, jeg kan bakke dem godt op i finalen, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Temmelig livlige og livsglade Cecilie Uttrup Ludwig er en af to kaptajner på det danske landshold ved dette VM. Den anden er Emma Norsgaard. Foto: Ernst van Norde.

- Det er da klart, at jeg selv drømmer om at lave et godt resultat, men i det her løb kan vi sammen skabe et virkelig godt resultat til en af de to.

Holdet består desuden af Julie Leth, Marita Jensen, Rebecca Koerner og Trine Holmsgaard.

- Vi kan alle syv køre godt cykelløb, men Emma, Cecilie, Julie og jeg har størst rutine, og så gælder det om at få de nye med ind og få det hele til at spille sammen, siger Dideriksen.

Andres ansvar

Hun understreger, at det er op til de store nationer i sporten at kontrollere feltet og for eksempel få kørt udbrud ind i tide.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Emma Norsgaard nyder kæmpe succes på sit firmahold, Movistar, hvor også hendes bror, Mathias Norsgaard, er ansat. Her er hun fotograferet efter torsdagens træning sammen med rytteragent Andreas Stauff fra Corso Sports. Foto: Ernst van Norde.

- Vores hold er en blanding af erfaring og nye kræfter, og vi har bare ikke styrken til at fyre den af fra start til slut, siger Amalie Dideriksen.

- Vi er nødt til at bruge vores kræfter rigtigt, og derfor må vi overlade det til andre hold at tage ansvar.

- Alt handler om at nå så langt ind i løbet som muligt uden at bruge så mange kræfter, som de andre bruger. Det er i bund og grund det, det går ud på.

- Forhåbentlig får vi talt godt sammen derude og får kørt Emma eller Cecilie frem til et topresultat, siger Amalie Dideriksen.